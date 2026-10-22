《中國監管》市監總局召開提升平台質量座談會，京東淘天拼多多等出席

市場監管總局近日在北京召開平台產品和服務質量提升專題座談會，宣傳解讀《關於提升網絡交易平台產品和服務質量的指導意見》及ISO9001質量管理體系，進一步壓實平台企業主體責任，推動網絡交易平台持續提升產品質量與服務水平。京東(09618)、淘天、拼多多、小紅書、快手(01024)、抖音、唯品會、得物等網絡交易平台企業代表參會並交流發言。



會議指出，儘管各平台企業已推出不少質量提升舉措，但隨著直播帶貨、即時零售及社交電商等新業態迭代，質量安全風險更趨複雜隱蔽，假冒偽劣、虛假宣傳等問題仍時有發生，平台質量提升工作仍存堵點難點。



會議要求，平台企業須切實履行「守門人」責任，對照《指導意見》及2026年任務清單，全鏈條壓實質量管控責任。同時要發揮平台大數據優勢，賦能上遊產業質量提升，推動把數據優勢轉化為質量優勢、產業優勢，以數據協同推動供應鏈質量聯動提升，以消費數據反哺產品質量迭代升級；並須全力保護消費者權益，打造安全放心的線上消費環境。特別是要積極探索編制發布平台質量治理指數報告，以高質量資訊引導高品質消費。



《經濟通通訊社22日專訊》