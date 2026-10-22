《神州基金》上交所召開市場動員會，保障首批主動ETF平穩落地

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據《證券時報》報道，上海證券交易所昨日召開首批主動ETF市場動員會，旨在推動市場各方形成合力，保障首批主動ETF平穩落地運行，引導中長期資金入市。來自9家首批主動ETF基金管理人、7家證券公司的40餘名負責人員參會。與會人士圍繞主動ETF產品創新價值、發行上市安排、市場生態培育等內容開展研討交流。



與會人士認為，主動ETF的推出，是激發資本市場創新活力、完善投資功能的重要實踐，是吸引中長期資金入市、壯大市場穩定力量的現實需要，也是深化公募基金改革、推動行業高質量發展的有力抓手。



主動ETF將主動管理的投研能力嵌入交易便捷、持倉透明、成本低廉的ETF載體，填補了場內主動權益工具空白。截至2026年9月底，上交所上市ETF共943隻、總規模3.35萬億元人民幣，其中，中長期資金持有規模近1.7萬億元人民幣、佔比過半。



與會人士表示，首批主動ETF社會關注度高，管理人將平穩有序安排建倉，把節奏排好、把預案做在前，切實發揮對市場穩定的積極作用。基金管理人和證券公司等市場參與方將全力以赴做好產品發行上市和持續運營的各項工作，溝通對接保險等中長期資金參與配置，重視投資者回報與獲得感。



上交所相關負責人表示，首批主動ETF要開好頭、起好步，將強化對主動ETF發行上市、投資運作、信息披露的全鏈條監管。同時，持續豐富公募基金產品體系和高質量供給，和市場各方同題共答、增強合力，提高中長期資金A股投資比例與穩定性，更好服務實體經濟和金融強國建設。



《經濟通通訊社22日專訊》