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22/10/2026 14:23

【ＡＩ】宇樹科技啟動宇創計劃，將孵化優質生態企業超200家

　　在今日舉行的2026世界物理AI大會暨宇樹合作夥伴生態大會上，宇樹科技(滬:688836)啟動宇創計劃，面向已成立公司或有明確創業方向的團隊，招募擁有核心技術、產品能力或產業資源，致力於推動具身智能商業化落地的創業者。

　　招募方向包括機器人本體與核心部件、具身智能算法模型、數據與仿真平台、行業應用與解決方案等，將提供產業資本支持、機器人平台開放、工程落地支持等。宇樹科技董事長、創始人、CEO王興興表示，未來五年計劃孵化優質生態企業200+家。


《經濟通通訊社22日專訊》

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