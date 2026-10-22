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AH股新聞

22/10/2026 18:00

《中澳關係》路透：中國大舉採購澳洲油菜籽，中澳關係改善及低關稅帶動需求

　　據路透報道，亞洲三位交易商透露，中國買家近期通過數筆交易採購了約100萬噸澳洲油菜籽。中澳關係改善、關稅下調以及加工利潤提升帶動需求增長。
　
　　其中一位直接了解交易情況的消息人士稱，這批貨物價格約為每噸695至705美元，包含運抵中國的成本加運費(C&F)。這批貨物將於2027年初到港。

　　北京一位農產品經紀商表示，「澳洲油菜籽在期貨和現貨市場均具備有吸引力的壓榨利潤，因此促成了此次採購。」
　
　　此次採購標誌著中澳貿易進一步趨於正常化。去年年中前後，中國開始重新向澳洲油菜籽開放市場。最初的進口僅限於國有貿易商中糧集團(COFCO)進行試單採購，而民營壓榨企業則被排除在外，直到今年7月中國擴大准入範圍。
　
　　交易商表示，最新一輪採購既有國有企業參與，也有民營買家參與。由於關稅和運費較低，澳洲油菜籽價格低於加拿大油菜籽。
　
　　目前，中國對加拿大油菜籽徵收的實際關稅為14.9%，對澳洲油菜籽的標準進口關稅為9%。中國是全球最大的油菜籽進口國。加拿大是全球最大的油菜籽出口國，澳洲則是第二大供應國。


《經濟通通訊社22日專訊》

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