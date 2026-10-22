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AH股新聞

22/10/2026 18:01

《中國要聞》發改委發布對外投資管理辦法，自12月1日起施行

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 發改委發布對外投資新辦法，12/1/2026施行
▷ 非敏感類對外投資實行分級備案管理
▷ 新辦法分六章76條，保護投資者權益

　　國家發展改革委今日公布《對外投資管理辦法》（以下簡稱新辦法），將於2026年12月1日起施行，屆時2017年出台的《企業境外投資管理辦法》同步廢止。新辦法將進一步促進對外投資高質量發展，保護投資者及其對外投資合法權益，維護國家主權、安全、發展利益。

*支持投資者按照市場化原則開展對外投資活動*

　　新辦法共76條，分為總則、對外投資指導和服務、對外投資監管、對外投資保護、法律責任、附則等六章。在保持政策延續性的基礎上，新辦法適應新形勢，和此前施行的2017年出台的版本相比，作了三方面修訂。

　　新辦法指出，國家支持投資者按照市場化原則開展對外投資活動，積極參與國際合作競爭。投資者依法享有對外投資自主權，自主決策、自擔風險、自負盈虧。

*實行備案管理範圍為投資者直接開展非敏感類對外投資*

　　新辦法提到，實行備案管理的範圍是投資者直接開展的非敏感類對外投資，也即涉及投資者直接投入資產、權益或者提供融資、擔保等的非敏感類對外投資。投資者是中央管理企業的，備案機關是國家發展改革委；投資者是地方企業，且中方投資額3億美元及以上的，備案機關是國家發展改革委；投資者是地方企業，且中方投資額3億美元以下的，備案機關是投資者註冊地的省級政府發展改革部門；投資者是其他組織的，參照企業執行；投資者是居民個人的，備案機關是投資者戶籍所在地或者經常居住地的省級政府發展改革部門。屬於備案管理範圍內的對外投資，投資者應當在實施對外投資前取得對外投資備案通知書。


《經濟通通訊社22日專訊》

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