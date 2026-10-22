《Ａ股行情》滬綜指高開0.04%，監管促電商加強質量管控

內地「雙11」購物節已經開鑼，又到各大電商法寶盡出時刻。市場監管總局開會敦促電商平台提升產品和服務質量，並指出假冒偽劣、虛假宣傳等問題仍時有發生。滬深股市今早升跌不一，滬綜指高開0.04%，報3714.48點，深成指低開0.12%，創業板指低開0.25%。



中國市場監管總局近日在北京召開平台產品和服務質量提升專題座談會，京東(09618)、淘天、拼多多、小紅書、快手(01024)、抖音、唯品會、得物等網絡交易平台企業代表參會並交流發言。會議指出，網絡交易新業態新模式不斷迭代，直播帶貨、即時零售、社交電商等場景下質量安全風險更加複雜隱蔽，平台質量提升工作還存在不少堵點難點，要求進一步壓實平台主體責任，推動企業持續提升產品和服務質量。零售連鎖、抖音概念等板塊開盤走低。



地緣政治方面，國務院總理李強到訪俄羅斯，與總統普京會面，並與俄總理米舒斯京舉行第三十一次定期會晤。李強強調中方願同俄方加強在重大問題上的溝通協調；雙方同意深化能源、農業、太空、民用核能、信息技術、人工智能等領域合作。



此外，人民銀行今日7天期逆回購操作量為零。同時，開展了1730億元（人民幣．下同）隔夜逆回購操作。公開市場有450億元7天期逆回購、800億元隔夜逆回購到期，即今日淨投放480億元。



《經濟通通訊社22日專訊》