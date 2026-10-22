《Ａ股行情》滬綜指挫1.48%失守3700，收報3658點逾14個月低

滬深股市大跌，滬綜指收挫1.48%失守3700關鍵位，收報3658.03點，創逾14個月新低；深成指挫2.96%，創業板指跌4.37%；兩市全日成交額1.53萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日放量993億元或7%。



路透引述分析人士認為，中港股市的拋售有自我強化的跡象，「救市」力度有限也沒能有效止住市場的悲觀情緒，而對中國宏觀經濟刺激政策的預期降低，以及對中美科技博弈加劇的擔憂，都增加了股市的逆風。



盤面上看，除銀行、石油，其他行業及概念板全線下挫，科技股領跌。AI營銷概念挫5.3%，CPO板塊跌4.3%，光模塊亦受重挫，中際旭創(深:300308)跌8.8%，並已抹去年內所有漲幅轉為下跌。中美在人工智能前沿領域競爭激烈，美國早前針對DeepSeek發布聯邦採購排除和移除命令。中國商務部昨（21日）回應稱，美國採取歧視性限制措施，是典型的泛化國家安全概念、濫用行政手段打壓中國企業的行為。



中辦、國辦發布關於推動科技創新和產業創新深度融合的意見，提出推動集成電路、工業母機、高端儀器、先進材料、生物製造等領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破；全面實施「人工智能+」行動，推動人工智能賦能千行百業。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4036.30 -1.84 上證指數 3658.03 -1.48 7060.96 深證成指 11357.32 -2.96 8226.18 創業板指 2576.90 -4.37 科創50 1305.87 -2.78 B股指數 278.93 -4.40 3.12 深證B指 1142.60 -1.37 0.70



《經濟通通訊社22日專訊》