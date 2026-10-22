《Ａ股焦點》南威軟件挫近6%，因信披違規遭上交所監管警示

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上交所10月21日公告，南威軟件(滬:603636)在接受媒體採訪、上證e互動平台回覆內容未能準確反映公司AI短劇、智算中心等業務的實際開展情況、發展規劃的測算依據，未就未來發展存在的不確定性等情況充分提示風險，經監管督促才披露相關公告予以說明，相關信息發布不準確、不完整，風險提示不充分，可能對投資者決策產生誤導。上交所決定對南威軟件及時任董事會秘書張媛予以監管警示，公司需在1個月內提交整改報告。



南威軟件今早低開低走，現跌5.73%，報9.22元人民幣。



監管函顯示，南威軟件19日接受媒體採訪時提及AI短劇業務，稱「年產100部僅僅是公司規劃的初步產能，未來產能有望提升到年出品300部以上」、「公司AI短劇業務將在平台上線與短劇發行後產生收入，預計2027年度將產生規模化收入」。此前於15日在上證e互動平台回覆智算中心相關問題時，公司提到「電算協同底座（儲能電站與智算中心）均已在落地」、「持續複製電算協同智算站點落地，形成穩定持續算力服務收入」等表述。



相關內容發布後，公司股價於10月16日、10月20日、10月21日均漲停，並於10月20日觸及漲幅異常波動。不過，公司隨後向媒體表示「目前AI短劇尚未產生收入」，但同時稱「未來產能有望提升到年出品300部以上」。在監管督促及市場高度關注下，南威軟件於10月20日盤後披露了股票交易異常波動公告，針對上述「火熱」業務進行了緊急澄清與風險提示。



《經濟通通訊社22日專訊》