《Ａ股焦點》溫氏股份跌不足1%，受豬價低迷影響首三季虧損近50億元

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養豬龍頭溫氏股份(深:300498)21日晚間披露2026年三季報顯示，前三季度公司實現營業收入721.97億元（人民幣．下同），同比下降4.74%，實現歸母淨利潤-49.61億元，同比轉虧。其中，第三季度實現營業收入254.5億元，同比下降1.88%，實現歸母淨利潤-5.96億元，同比轉虧。



據界面新聞今日致電溫氏股份投資者熱線，工作人員表示，前三季度虧損受上半年虧損約44億元拖累，原因在於行業豬價持續低迷。第三季度公司大幅度減虧，主要受惠於養雞業務表現較好。該人士亦指出，市場對豬價走勢看法不一，預測難度較大。



溫氏股份現跌0.38%，報15.79元。



溫氏股份披露的2026年三季度報告顯示，主產品肉豬價格大幅下跌，養豬業務出現大額虧損。銷售數據顯示，7月至9月肉豬業務銷量和收入逐月增長，銷量由274.21萬頭增至298.83萬頭，收入由36.62億元增至40.56億元，但售價仍然受壓。毛豬銷售均價由7月每公斤10.80元，微升至8月的10.86元後，9月回落至10.75元，按年下降18.44%。肉雞業務則逐月回暖，7月至9月銷量由約1.13億隻增至1.26億隻，收入由27.21億元增至37.31億元；毛雞銷售均價由每公斤11.49元升至14.20元，9月按年上升4.95%。



溫氏股份在9月的投資者交流活動上表示，豬價已持續低迷較長時間，周期反轉的具體時點與幅度，產業端和市場端存在分歧，初步預計春節前後豬價有望迎來盤整拐點。



《經濟通通訊社22日專訊》