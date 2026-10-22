【聚焦數據】內地首9月FDI同比降幅收窄至4.3%，9月單月增2.5%

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中國商務部公布，2026年1-9月，全國新設立外商投資企業47800家，同比下降2.3%；實際使用外資(FDI)金額5488.1億元（人民幣．下同），同比下降4.3%，降幅較1-8月收窄1個百分點，為2023年7月以來最小累計降幅。9月當月實際使用外資同比增長2.5%。路透計算，9月單月FDI規模升至688.5億元，為三個月最高水平。



從行業看，製造業實際使用外資1319.4億元，服務業實際使用外資4048.1億元。高技術產業實際使用外資2285.3億元，同比增長33.8%，佔全國實際使用外資的41.6%，較去年同期提升11.9個百分點。其中，科技成果轉化服務、研發與設計服務、電子及通信設備製造業實際使用外資分別增長76.8%、59.2%、32.8%。



從來源地看，加拿大、法國、瑞士、美國、韓國實際對華投資分別增長90.5%、31.8%、26%、7.7%、6.8%。（含通過自由港投資數據）。



*商務部：新質生產力領域成引資新賽道*



商務部副部長蔣成華今日在國新辦發布會上指出，儘管1-9月FDI同比仍在下降，但降幅較去年同期收窄6.1個百分點，收窄的幅度非常大，而且從引資結構看，新質生產力相關產業成為外資布局的新賽道，含「綠」量、含「數」量、含「新」量明顯提升。



蔣成華還介紹，1-9月高技術產業實際使用外資同比增長33.8%，佔全國實際使用外資的41.6%。研發與設計服務業引資同比增長達到59.2%。



*首9月ODI降8.8%，9月增3.5%*



另外，他表示，中國的對外投資合作有序發展，1-9月對外非金融類直接投資(ODI)1010億美元，為「十五五」開好局、起好步奠定了堅實的基礎。



路透據商務部歷史數據測算，1-9月非金融類ODI同比下降8.8%；9月單月規模升至143.2億美元，創去年4月以來最高，同比增長3.5%。



《經濟通通訊社22日專訊》