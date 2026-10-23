《Ａ股異動》兆威機電A漲停，現報91.73元人民幣

兆威機電A股(深:003021)現漲停，報91.73元(人民幣．下同)，升10%，最低價85元；成交969.05萬股，成交金額8.57億元；量比39.4倍，換手率4.7%。
兆威機電H股(02692)升10.1%，報37.62港元，最高價37.7港元，最低價32.7港元；成交176.16萬股，成交金額6273萬港元；主動買沽比率57:43，資金淨主動買入817.47萬港元。兆威機電A股較H股呈184.7%溢價。
《經濟通通訊社23日專訊》
23/10/2026 09:44
兆威機電A股(深:003021)現漲停，報91.73元(人民幣．下同)，升10%，最低價85元；成交969.05萬股，成交金額8.57億元；量比39.4倍，換手率4.7%。
兆威機電H股(02692)升10.1%，報37.62港元，最高價37.7港元，最低價32.7港元；成交176.16萬股，成交金額6273萬港元；主動買沽比率57:43，資金淨主動買入817.47萬港元。兆威機電A股較H股呈184.7%溢價。
《經濟通通訊社23日專訊》
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