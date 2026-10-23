《駐京專電》八部門出台產業基礎能力提升「十五五」規劃，加快AI全環節落地應用

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工信部等八部門近日聯合印發的《產業基礎能力提升「十五五」規劃》提出，聚焦提升產業基礎自主可控能力、增強產業基礎創新能力、完善產業技術基礎體系、提高產業基礎質量水平、增強企業核心競爭力、加強基礎產品推廣應用、優化產業基礎發展生態等7個方面，提出22項重點任務。



《規劃》提出，要瞄準量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信(6G)、深空深海深地極地等前沿領域，按照「場景牽引、基礎先行」的思路，前瞻布局一批關鍵基礎產品創新任務，提升原創性、顛覆性基礎技術和產品供給能力。



《規劃》提出加快人工智能在產品研發、設計模擬、中試驗證、生產運營等全環節落地應用，提升過程管理、分析預測、決策執行智能化水平，加快產業基礎創新反覆運算。



此外，要推動人工智能賦能產業基礎創新。加強產業基礎領域通用大模型和行業大模型研發布局，推動工業機理與智能體決策模型融合，發展智能原生的基礎產品，培育模型即服務、智能體即服務等新業態。



《規劃》又指，目標到2030年，產業基礎薄弱問題明顯緩解，技術創新能力、自主可控能力、優質產品供給能力全面提升，基礎產品質量水平明顯提高，形成一批引領整機創新的關鍵基礎產品和若干具有國際影響力的知名品牌，新培育一批產業基礎領域製造業單項冠軍企業和專精特新「小巨人」企業，支持產業基礎長效發展的投入機制更加健全，產業基礎能力總體進入國際先進行列。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》