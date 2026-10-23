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AH股新聞

23/10/2026 14:39

《駐京專電》政治局開會審議第七輪巡視情況綜合報告：保持懲治腐敗高壓態勢

　　中共中央政治局10月23日召開會議，審議《關於二十屆中央第七輪巡視情況的綜合報告》。中共中央總書記習近平主持會議。

　　會議指出，從巡視看，中央和國家機關工作取得積極進展，但也存在一些問題，必須高度重視，嚴肅認真解決。要壓實整改責任、加強整改監督，督促被巡視黨組織結合學習貫徹習近平黨建思想，鞏固拓展樹立和踐行正確政績觀學習教育成果，切實抓好巡視反饋問題整改，動真碰硬、真改實改。

　　會議強調，中央和國家機關是踐行「兩個維護」的第一方陣，要不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，強化履職盡責的政治擔當，堅決貫徹落實黨中央重大決策部署。持續深化改革攻堅，認真抓好改革任務落實。增強時時放心不下的責任感，加強風險隱患源頭防控、排查整治，更好統籌發展和安全。切實加強領導班子建設，增強班子凝聚力戰鬥力，促使領導幹部帶頭幹事創業、攻堅克難。嚴格落實管黨治黨政治責任，以更高標準、更實舉措抓好全面從嚴治黨各項工作，保持懲治腐敗高壓態勢，把嚴的基調一貫到底，建設風清氣正的政治機關。


《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》

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