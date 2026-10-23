【提振內房】財政部：居民購房貸款貼息政策落地平穩、成效初顯

財政部金融司副司長李楠今日在財政部新聞發布會上表示，居民購房貸款貼息政策是中央財政首次針對商業性個人住房貸款實施貼息，這項政策10月1日起在全國範圍內實施。政策發布後，財政部第一時間指導各地加快推進實施。從運行情況看，政策落地平穩、成效初顯。據經辦銀行反映，這段時間不少家庭看房購房辦理貸款，普遍認為貼息政策實打實減輕月供負擔。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》