《駐京專電》財政部：抓緊做好提前下達明年部分新增地方政府債務工作

財政部債務管理司副司長趙則永今日在財政部新聞發布會上表示，近年來根據全國人大常委會授權，經國務院同意，財政部每年四季度在當年新增地方政府債務限額的60%以內，提前下達下一年度新增地方政府債務額度。財政部將抓緊做好提前下達2027年部分新增地方政府債務有關工作。



他並介紹，今年1-9月，全國共發行用於置換存量隱性債務的專項債券18977億元（人民幣．下同），完成全年2萬億元限額的95%，6萬億元置換隱性債務限額發行進度達到98.3%。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》