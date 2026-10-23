《駐京專電》財政部：抓緊做好提前下達明年部分新增地方政府債務工作

財政部債務管理司副司長趙則永今日在財政部新聞發布會上表示，近年來根據全國人大常委會授權，經國務院同意，財政部每年四季度在當年新增地方政府債務限額的60%以內，提前下達下一年度新增地方政府債務額度。財政部將抓緊做好提前下達2027年部分新增地方政府債務有關工作。
他並介紹，今年1-9月，全國共發行用於置換存量隱性債務的專項債券18977億元（人民幣．下同），完成全年2萬億元限額的95%，6萬億元置換隱性債務限額發行進度達到98.3%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》
23/10/2026 16:11
財政部債務管理司副司長趙則永今日在財政部新聞發布會上表示，近年來根據全國人大常委會授權，經國務院同意，財政部每年四季度在當年新增地方政府債務限額的60%以內，提前下達下一年度新增地方政府債務額度。財政部將抓緊做好提前下達2027年部分新增地方政府債務有關工作。
他並介紹，今年1-9月，全國共發行用於置換存量隱性債務的專項債券18977億元（人民幣．下同），完成全年2萬億元限額的95%，6萬億元置換隱性債務限額發行進度達到98.3%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》
上一篇新聞︰23/10/2026 16:13 《駐京專電》財政部：做好政策儲備，推動財政金融聯動常態長效
下一篇新聞︰23/10/2026 16:08 【提振內房】財政部：居民購房貸款貼息政策落地平穩、成效初顯
23/10/2026 16:04 【聚焦數據】內地首三季財收同比增5.1%、支出增1%，證券交易印花稅收入增逾65%
23/10/2026 16:01 《中美關係》美擬限制對華生物技術企業投資，中國外交部促美停止干擾企業間正常經貿合作
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N