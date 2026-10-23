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AH股新聞

23/10/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
藥明康德(603259)4197.26
貴州茅台(600519)3604.87
寒武紀(688256)3018.06
紫金礦業(601899)2609.97
招商銀行(600036)2582.87
長江電力(600900)2188.01
兆易創新(603986)2006.23
工商銀行(601398)1981.02
瀾起科技(688008)1930.57
中國平安(601318)1765.33

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)8319.61
中際旭創(300308)4854.66
新易盛(300502)3557.12
北方華創(002371)1835.72
東山精密(002384)1699.16
滬電股份(002463)1318.80
立訊精密(002475)1140.81
三環集團(300408)1135.99
天孚通信(300394)1048.51
深南電路(002916)995.00

（以上數字取小數點後兩個位）


《經濟通通訊社23日專訊》

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