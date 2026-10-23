《神州頭條》財經報章頭版摘要：新版對外投資管理辦法發布，12月起施行

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



四項舉措強化制度供給，監管組合拳促進市場生態更規範健康

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

籌建基金業運行監測中心；發布實施人工智能在證券期貨業安全合規應用的意見；完善違規減持處罰規則；制定發布證券市場先行賠付指導意見……中國證監會主席吳清日前在2026金融街論壇年會上表示，全面落實「五大監管」，進一步強化制度機制供給，堅決維護公開、公平、公正的市場秩序。



商務部將支持更多符合條件境外主體發行熊貓債

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10月22日，國新辦舉行新聞發布會介紹推進「十五五」時期商務高質量發展有關情況。商務部相關負責人在會上表示，商務部將全鏈條擴大汽車消費，出台加快智能產品在消費領域應用工作方案，深入實施服務消費提質惠民行動。在吸引外資方面，將支持更多符合條件的境外主體在華發行熊貓債，滿足外資企業在華經營的人民幣資金需求。



新版對外投資管理辦法公布，更好保障對外投資發展和安全

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10月22日，國家發展改革委公布《對外投資管理辦法》，在制度上更好保障對外投資發展和安全。新辦法自2026年12月1日起施行，屆時2017年出台的《企業境外投資管理辦法》同步廢止。





《上海證券報》



紀念中國工農紅軍長征勝利90周年大會舉行，習近平發表講話

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

紀念中國工農紅軍長征勝利90周年大會22日上午在北京人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話強調，銘記歷史方能開創未來。全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在黨中央周圍，大力弘揚偉大長征精神，接續奮鬥、砥礪前行，把革命前輩開創的偉大事業不斷推向前進，在新的長征路上奮力創造新的輝煌。



引長錢更須穩長錢，持續壯大資本市場穩定力量

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國證監會主席吳清近日在2026金融街論壇年會上表示，推動進一步健全適配長期投資的長周期考核機制，擴大中長期資金來源、渠道和入市方式，持續深化公募基金改革，壯大市場穩定力量。



A股回購增持潮起，硬科技公司密集出手

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Wind數據顯示，今年9月以來，已有131家A股公司新增披露回購增持計劃，涉及金額達298.99億元(人民幣．下同)，同比增長292.04%。其中：90家公司擬回購金額上限合計266.42億元，同比增長275.75%；41家公司披露重要股東及高管增持計劃，擬增持32.57億元，較去年同期增長逾5倍。





《證券時報》



136個重大應用場景「樣板間」讓前沿技術走上生產線

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，國家發展改革委會同科技部、工業和信息化部、人力資源社會保障部、應急管理部、國務院國資委等部門推出首批136項標誌性重大應用場景項目清單，覆蓋新領域新賽道、產業轉型升級、行業領域應用、社會治理服務、民生領域五大類型，涉及新技術1700多項、新產品1200餘項、新標準規範2200餘項。



產業基礎能力提升「十五五」規劃發布

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10月22日，工信部聯合國家發改委、財政部、國資委等八部門正式印發《產業基礎能力提升「十五五」規劃》，全面部署未來五年產業基礎高級化建設任務。《規劃》緊扣「十五五」規劃綱要，錨定基本實現新型工業化總體目標，以產業基礎高級化為主線，持續實施產業基礎再造工程，堅持補短板、鍛長板、布前沿三位一體推進，踐行「以用促攻、攻用結合」，打通技術攻關與市場應用閉環，旨在系統性破解我國產業基礎薄弱難題。



新版對外投資管理辦法發布，12月起施行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10月22日，國家發改委公布《對外投資管理辦法》，新辦法自2026年12月1日起施行，屆時2017年出台的《企業境外投資管理辦法》同步廢止。新辦法相應重申了投資者包括境內企業、其他組織和居民個人，進一步落實各類投資者的對外投資主體地位，完善服務和保護措施，支持投資者按照市場化原則開展對外投資活動。



《經濟通通訊社23日專訊》