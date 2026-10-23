《神州經脈》財收同比增速回落，傳加強審查分拆上市，股匯齊升

《神州經脈》A股今日（23日）坐過山車、經歷大跌大升，滬深主要股指最終全線收高。滬綜指盤中一度低見3574.27點，創逾14個月低，最後收漲0.89%報3690.48點，重返三千六上方，惟周線仍錄跌0.69%；深成指亦彈2.79%，創業板指飆4.16%。成交放量，滬深兩市全日成交額錄1.96萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量4276億元或28%。午後科技股率先反攻，人形機器人、AI應用、半導體芯片股止跌上漲。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6711，較上個交易日4時30分收盤價升16點子，八連升，續創2022年6月7日以來逾四年四個月新高，全日在6.6707至6.6739之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7180，較上個交易日升15點子，創2023年2月2日以來近三年九個月新高，較市場預測偏弱約420點。



*今日新聞精選*



1. 財政部公布，前三季度，全國一般公共預算收入172292億元，同比增長5.1%，增幅比1-8月回落0.6個百分點。其中，全國稅收收入140706億元，同比增長6.1%；非稅收入31586億元，同比增長1.2%。主要稅收收入項目中，印花稅4121億元，同比增長31.1%。其中，證券交易印花稅2391億元，同比增長65.1%，增速較1-8月進一步回落16.9個百分點。支出方面，前三季度，全國一般公共預算支出210199億元，同比增長1%，增速比1-8月放緩0.2個百分點。



2. 財政部公告，今日在香港招標增發的兩年、三年、五年和10年離岸人民幣國債，發行利率分別為1.24%、1.28%、1.38%和1.67%，較離岸主權債到期收益率曲線代表的二級水平低約8、8、10和11個基點。財政部公告並稱，本次面向機構投資者的離岸人民幣國債，受到廣泛歡迎，認購倍數3.43倍。



3. 商務部、科技部10月16日就修訂《中國禁止出口限制出口技術目錄》公開徵求意見，涉及包括大模型、智能體、算力集群、信息處理等23項人工智能領域技術，引發對AI技術出口限制的關注。央視旗下新媒體「玉淵譚天」昨晚發文稱，據了解，政策公布以來，DeepSeek及MiniMax (00100)兩家頭部企業已順利履行登記手續，並完成開源和海外授權使用。



4. 據彭博社引述知情人士報道，中國正在加強對上市公司分拆旗下業務獨立上市的審查，這可能令新股交易的一個重要來源放緩。知情人士透露，證券監管機構已表明，正尋求遏制企業將盈利能力最強的業務分拆上市，因為這可能被視為對母公司股東不公平。監管機構還希望確保分拆業務與母公司的經營領域不同，以減少業務重疊和關聯交易。監管機構已經開始從嚴審查中國內地和香港上市公司的分拆申請，並可能最早於明年出台更正式的指引。



5. 廣東省統計局公布，前三季度，廣東實現地區生產總值111090.77億元，按不變價格計算，同比增長4.6%，增速比上半年提高0.1個百分點，自2021年三季度以來首次追平全國增速，並創下五年來同期最快增速，經濟總量繼續穩居全國首位。前三季度，全省規上工業增加值同比增6.1%，增速比上半年提高0.3個百分點；全省社會消費品零售總額同比增1.4%，提高0.1個百分點；全省固定資產投資同比下降9.2%，降幅連續4個月收窄。



6. 界面新聞報道，知情人士透露，DeepSeek新一輪融資引入多家產業及財務投資者，其中包括君聯資本(Legend Capital)、專注半導體領域的石溪資本以及吉利等。君聯資本與聯想集團同屬聯想控股體系。聯想集團(00992)是聯想控股旗下核心產業公司，君聯資本則是其重要投資平台。此次君聯資本參與DeepSeek融資，也意味著聯想系資本正式進入DeepSeek股東陣營。



7. 西藏那曲市巴青縣昨日深夜發生7.0級地震，截至今午1時已造成16死76傷，339戶房屋倒塌及受損，5000多人投入救援。國家地震災害應急響應、國家自然災害救助應急響應由四級提升至三級，國務院抗震救災指揮部副總指揮、中國地震局局長王昆帶隊的工作組趕赴震區指導協助。目前災區醫療救治和衛生防疫工作正有序開展，各項抗震救災工作緊張進行中。



8. 蘋果(US.AAPL)首款折疊屏手機iPhone Duo今日在內地發售，國行定價15999元起。今年iPhone Duo採用了和iPhone18 Pro Max同樣的「線上預購、線下取貨」機制，蘋果Apple Store店員表示，門店沒有提供可直接購買的現貨，未持有訂單的用戶只能在10點前到店體驗展示機。據財聯社報道，從上海南京東路蘋果直營店線下收貨的黃牛處了解到，iPhone Duo 512GB、1TB版本普遍加價1500-2500元。其中，白色款問價消費者最多，溢價也高於黑色款。