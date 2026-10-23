《鍾之日記》兩萬三失而復得，Duo開售蘋概振奮

《鍾之日記》10月23日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股周四走勢分化，AI股拖累納指挫2.6%，亞太區股市及A股今早受壓。恒指三連跌、失守兩萬三關後，今早表現反覆，但到午間收市時已經企穩收升，兩萬三關口失而復得。總結恒指全日收報23093，升158點或0.7%，主板成交近2498億元。全周計，恒指仍跌1093點或4.5%。



*滬綜指收升0.89%，本周仍跌0.69%*



A股今日坐過山車、大跌後大升，滬綜指盤中一度低見3574.27點，創逾14個月低，最後收漲0.89%報3690.48點，惟周線仍錄跌0.69%；深成指今日彈2.79%，創業板指飆4.16%。成交放量，滬深兩市全日成交額錄1.96萬億元人民幣，較上個交易日放量28%。



A股上午慘遭恐慌性拋售，市場抄底動能隨之增強，午後科技股率先反攻，人形機器人、AI應用、半導體芯片股止跌上漲。其中，軟件服務類領跑行業板塊，全日彈5%，海天瑞聲(滬:688787)升20%封板；光模塊三巨頭「易中天」午間安撫市場，集體發布生產經營情況，並展示對行業前景信心，中際旭創(深:300308)飆3.8%。



回顧本周，三季度經濟增速意外達到全年目標區間的下限4.5%，不過消費仍在拖後腿，發改委稱經濟穩定回升勢頭偏弱，將根據需要及時出台新增量政策。摩根士丹利的分析師表示，中國國內需求疲軟和流動性逆風持續存在，而股票估值尚未完全見底，對中國股票保持謹慎態度。



*iPhone Duo發售全球掀排隊潮，蘋概股獲提振*



蘋果公司(US.AAPL)首款折疊屏iPhone Duo今天正式發售，綜合媒體消息，全球多地門市重現暌違已久的排隊盛況。蘋概股表現活躍，舜宇光學(02382)漲近5%，比亞迪電子(00285)揚3.1%，高偉電子(01415)升2.4%，瑞聲科技(02018)收高2.2%，丘鈦科技(01478)及富智康集團(02038)均升約1.9%。



Duo是iPhone近二十年歷史中最為徹底的一次革新，也是蘋果的一次重大賭注，旨在使其在迄今為止仍屬小眾的細分市場中站穩腳跟。iPhone Duo起售價高達2000美元，2TB版本更上看3199美元，創下主流智能手機的天價紀錄。即便定價不菲，全球買氣依然高漲。iPhone Duo自10月16日開放預購後僅數分鐘便迅速售罄，官方預估出貨時間已延至明年1月下旬，供不應求的熱烈迴響讓蘋果直言消費者的反應「非同凡響」。



報道稱，蘋果新品上市讓從北京到新加坡的各大門店門庭若市。早早到場的顧客中，既有前來領取預訂商品的消費者，也有試圖碰運氣搶購限量現貨的顧客，還有希望高價轉賣設備的黃牛。在新加坡，今日一大早就有幾百人排起長龍，其中包括一個來自緬甸的七口之家，他們甚至在店外露宿了一夜。至於上海和北京的發售現場人流適中，大多數Duo購買者都是蘋果的忠實用戶，他們許多人不得不提前登記才能確保買到這款產品。



此外，內地門市周邊可見大量黃牛收購現貨，回收加價普遍在2000至3000元人民幣之間，甚至有黃牛加價4000元收購1TB機型。但部分黃牛坦言轉手風險極高，直言「不敢加太多，怕泡沫大賣不出去」。



*MiniMax升近17%重上發行價，官媒指完成開源和海外授權*



MiniMax(00100)及智譜(02513)今日股價反彈，分別升16.7%及8.3%，收報187.6元及499元。央視旗下新媒體「玉淵譚天」昨晚發文稱，AI技術出口相關政策公布以來，DeepSeek及MiniMax已順利履行登記手續，並完成開源及海外授權使用。



商務部、科技部10月16日就修訂《中國禁止出口限制出口技術目錄》公開徵求意見，涉及大模型、智能體、算力集群、信息處理等23項人工智能領域技術，引發對AI技術出口限制的關注。



玉淵譚天指出，相關部門今年上半年已開始研究擬訂此次徵求意見稿，事前廣泛組織研究機構、行業組織及頭部企業進行深入評估。文章又稱，商務部在相關答問中，對「甚麼不管」的解釋，明顯比「甚麼要管」的解釋更多、更具體，反映《目錄》的核心在於劃清邊界，而非單純限制AI技術出口。



另外，經歷過去兩年的價格戰後，2026年國內外模型服務價格明顯上漲。中國信通院等機構今日聯合發布的《大模型詞元服務性能監測報告（2026年）》顯示，內地大模型詞元(Token)服務今年以來的歸一化均價升至13.46元人民幣，較去年下半年的6.8元人民幣上升約97.9%。



MiniMax及智譜此前股價持續下行。MiniMax昨日更創上市新低，並跌破年初發行價165元，回吐今年3月高位時相對招股價約650%的升幅，今日則重返發行價上方；智譜昨日亦大跌7%，較6月高位2980元累計下跌約85%。



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