字節海外短劇平台PineDrama據報由TikTok獨立團隊運營，在美國和巴西增長最快

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據界面新聞引述知情人士報道，字節跳動海外短劇平台PineDrama並非紅果短劇團隊運營，而是交由TikTok業務旗下的獨立團隊管理，短劇製作方可以直接使用TikTok帳號登陸。



知情人士稱，PineDrama自從12月上線之後下載量增長一直很快，在美國、巴西、東南亞市場增長尤其明顯。報道引述七麥數據指出，目前PineDrama在美國、巴西和泰國的iPhone免費應用榜均躋身前十。其中，美國市場的下載量自今年5月起快速增長，近兩個月的榜單排名基本穩居前十。



*以免費模式引流，透過廣告變現*



PineDrama於去年12月上線，採用與紅果短劇相同的免費模式，有別於較早進入海外市場、以付費模式營運的ReelShort及DramaBox。上述短劇平台背後的運營方均為中國公司。



AI漫劇製作方負責人王勉表示，PineDrama的快速增長與TikTok的流量及生態支持密切相關。平台在TikTok上大量投放廣告吸引用戶，相較主要依靠第三方平台買量的競爭對手，更具引流優勢。他還表示，海外用戶與中國用戶一樣偏好免費模式，該模式有助擴大用戶規模，再透過廣告變現。



內容供應方面，PineDrama平台的短劇製作方絕大部分來自國內，很多製作方具備紅果短劇、抖音或TikTok的營運經驗。知情人士透露，平台運營團隊正推進全球本土製作方入駐；公司海外短劇業務團隊亦負責溝通談判引入內容，並積極識別和洽談海外市場的原創劇本。



《經濟通通訊社23日專訊》