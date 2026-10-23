《中國監管》中國據報收緊分拆上市審查，最快明年推正式指引

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據彭博社引述知情人士報道，中國正在加強對上市公司分拆旗下業務獨立上市的審查，這可能令新股交易的一個重要來源放緩。知情人士透露，證券監管機構已表明，正尋求遏制企業將盈利能力最強的業務分拆上市，因為這可能被視為對母公司股東不公平。監管機構還希望確保分拆業務與母公司的經營領域不同，以減少業務重疊和關聯交易。



知情人士稱，監管機構已經開始從嚴審查中國內地和香港上市公司的分拆申請，並可能最早於明年出台更正式的指引。有關討論仍在進行中，中國監管機構的具體計劃也可能有變。



部分企業已調整計劃，包括歌爾股份(深:002241)本月擱置旗下微電子業務赴港分拆上市的安排。東誠藥業(深:002675)亦撤回其子公司的赴港上市計劃，雙環傳動(深:002472)則於9月叫停旗下機械人業務在A股上市的計劃。



*內地IPO審查趨嚴，關注估值及營收*



內地近期加強對IPO的監管，英國《金融時報》上月引述知情人士表示，監管機構要求投資銀行勿讓低質素企業湧入新股市場，希望新股維持保守的定價方式。同時鑑於近期IPO的成功引發上市申請激增，希望避免掀起新一輪上市熱潮，尤其是未被視為「國家隊」代表的公司。



路透社上月亦引述知情人士報道，監管機構通過非正式的「窗口指導」暫緩部分人形機械人企業的上市進程，嚴格審查這些企業飆升的估值以及與政府支持項目相關的營收是否反映真實的商業需求。



《經濟通通訊社23日專訊》