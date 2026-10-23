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AH股新聞

23/10/2026 14:11

富豪汽車三季度中國營收降約五成，CEO稱需憑國產車重返中國市場

　　沃爾沃汽車（Volvo，港譯「富豪汽車）今日公布2026年第三季度財報，中國市場營收按年下跌約五成。首席執行官哈坎．薩繆爾森(Hakan Samuelsson)表示，公司需要憑藉國產汽車重返中國市場，必須與吉利(00175)使用更多通用硬件。

　　財報顯示，沃爾沃汽車第三季度營收為669億瑞典克朗，去年同期為864億瑞典克朗；經調整營業業績由去年同期盈利58億瑞典克朗，轉為虧損37億瑞典克朗。期內，經調整毛利率由20.4%降至14.7%，經調整息稅前利潤率則由6.7%降至負5.6%。

　　公司指出，第三季度出現營業虧損，原因在於其新款電動SUV「EX60」的產能爬坡緩慢，且中國和美國市場的需求疲軟，拖累了整體銷量。公司同時宣布，計劃裁減約2500個工作崗位。

　　哈坎．薩繆爾森在隨財報發布的一份聲明中表示，第三季度的表現令人非常失望，反映今年所面臨的挑戰遠超最初預期，因此，正在推進的轉型計劃亟需更有力的強化措施。

　　吉利於2010年以18億美元向福特汽車全資收購沃爾沃轎車業務(Volvo Cars)，之後減持至78%左右。兩者在業務上保持獨立營運並進行技術深度合作。


《經濟通通訊社23日專訊》

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