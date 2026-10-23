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23/10/2026 15:31

【聚焦數據】廣東前三季GDP增4.6%追平全國水平，創五年來同期最快增速

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 廣東前三季GDP 111090.77億元，同比增4.6%追平全國
▷ 規模以上工業增加值增6.1%，電子行業貢獻率52.5%
▷ 新能源汽車產量增52.1%，工業機器人產量增34.2%

　　廣東省統計局發布今年前三季度經濟數據。根據地區生產總值統一核算結果，前三季度，廣東實現地區生產總值111090.77億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長4.6%，增速比上半年提高0.1個百分點，自2021年三季度以來首次追平全國增速，並創下五年來同期最快增速，經濟總量繼續穩居全國首位。

　　其中，第一產業增加值3940.61億元，增長4.0%；第二產業增加值41571.79億元，增長4.9%；第三產業增加值65578.38億元，增長4.5%。

*前三季廣東工業增加值同比增6.1%*

　　前三季度，全省規模以上工業增加值同比增長6.1%，增速比上半年提高0.3個百分點。分門類看，採礦業增加值增長13.4%，增速比上半年提高4.6個百分點；製造業增長5.7%，增速提高0.3個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長8.1%。

　　分行業看，電子行業支撐有力，計算機、通信和其他電子設備製造業增加值增長11.2%，對規模以上工業增長貢獻率達52.5%；專用設備製造業、汽車製造業、通用設備製造業分別增長14.0%、12.4%、8.8%，增速分別提高2.8個、2.5個、1.2個百分點。

*前三季廣東新能源汽車產量增逾五成*

　　前三季度，全省規模以上先進製造業、高技術製造業增加值分別增長6.8%、11.2%，分別高於全部規模以上工業增速0.7個、5.1個百分點；佔規模以上工業比重分別為57.0%、36.1%，比重比上年同期提高1.5個、2.3個百分點。分產品看，高技術產品保持較快增長，工業機器人、3D打印設備、集成電路產品產量分別增長34.2%、71.0%、29.7%；部分綠色產品增勢良好，新能源汽車、鋰離子電池產品產量分別增長52.1%、37.7%。

　　前三季度，全省服務業增加值同比增長4.5%。其中，租賃和商務服務業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，金融業增加值分別增長10.7%、7.3%、6.8%。

*前三季廣東消費增速提高至1.4%，固投跌幅收窄至9.2%*

　　前三季度，全省社會消費品零售總額同比增長1.4%，增幅比上半年提高0.1個百分點。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額增長1.7%，鄉村消費品零售額下降1.0%。限額以上單位體育娛樂用品類、文化辦公用品類、通信器材類商品零售額分別增長7.3%、10.0%、41.7%，增速比上半年分別提高3.7個、9.1個、8.4個百分點。網絡零售增速加快。限額以上單位通過公共網絡實現商品零售額增長10.7%，增速比上半年加快2.4個百分點。

　　前三季度，全省固定資產投資同比下降9.2%，降幅連續4個月收窄。扣除房地產開發投資，固定資產投資下降5.1%。工業投資佔比達36.4%，其中工業技術改造投資增長0.2%，佔工業投資比重40.5%，互聯網和相關服務業投資增長374.8%。新動能產業加大投入，高技術產業（製造業）投資增長10.9%，其中，電子計算機及辦公設備製造業投資增長41.9%，電子及通信設備製造投資增長11.3%。


《經濟通通訊社23日專訊》

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