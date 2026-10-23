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23/10/2026 17:45

【ＡＩ】國務院：加快開發AI領域新職業，減緩AI應用就業替代影響

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 國務院印發《意見》部署六方面18項任務
▷ 加快開發AI新職業，鼓勵東部布局核心產業
▷ 穩慎推進勞動密集型行業AI應用，建立失業緩衝期

　　國務院辦公廳日前印發《關於適應人工智能技術發展助力構建就業友好型發展方式的意見》（以下簡稱《意見》），提出積極發揮人工智能在創造就業、賦能傳統崗位、提升就業質量及激發創業活力等方面的正面效應，同時減緩人工智能應用就業替代影響，努力實現技術進步、產業升級與就業促進、民生改善相協調的包容性發展。

　　《意見》部署六方面共18項主要任務，涵蓋拓展新興領域就業空間、構建就業友好型人工智能升級路徑、提升勞動者數字素養和就業能力、優化就業政策服務、健全權益及社會保障制度，以及完善就業風險監測預警和應對體系。

*拓展AI就業空間，穩慎推進勞動密集型行業AI應用*

　　其中，在強化人工智能的就業創造效應方面，《意見》提出，拓展新興領域人工智能就業新空間，鼓勵東部地區布局人工智能核心產業，引導中西部地區因地制宜承接數據標註、智能終端製造等上下游產業；並加快培育智能原生企業、專精特新「小巨人」企業等，實施人工智能中小企業創業支持計劃；同時，加快開發人工智能領域新職業，擴大數字化管理師、人工智能工程技術人員及人工智能訓練師等新職業、新工種需求。

　　在構建就業友好型人工智能升級路徑方面，《意見》提出，挖掘傳統領域人工智能就業潛能，減緩人工智能應用就業替代影響，優先在勞動力緊缺、環境高危等崗位推廣應用人工智能，並穩慎把握其在勞動密集型行業應用的範圍、力度及節奏，盡可能減少對從業人員的衝擊。

　　《意見》鼓勵企業探索建立失業緩衝期制度，在大規模推廣應用人工智能過程中，提前告知受影響勞動者，並提供轉型轉崗就業支持。就勞動者保障而言，《意見》要求優化適應人機協同的權益保障制度，完善靈活就業及新就業形態勞動者的社會保障制度，健全適應人工智能技術發展的收入分配機制。


《經濟通通訊社23日專訊》

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