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AH股新聞

23/10/2026 10:58

蘋果首款折疊屏iPhone Duo今起內地發售，部分款式溢價1500-2500元

　　蘋果(US.AAPL)首款折疊屏手機iPhone Duo今日在內地發售，國行定價15999元（人民幣．下同）起。今年iPhone Duo採用了和iPhone18 Pro Max同樣的「線上預購、線下取貨」機制，蘋果Apple Store店員表示，門店沒有提供可直接購買的現貨，未持有訂單的用戶只能在10點前到店體驗展示機。

　　據財聯社報道，從上海南京東路蘋果直營店線下收貨的黃牛處了解到，iPhone Duo 512GB、1TB版本普遍加價1500-2500元。其中，白色款問價消費者最多，溢價也高於黑色款。有黃牛表示，後續溢價可能持續走低，「到今天晚上價格可能也不一樣了」。

　　線上方面，二手平台顯示，256GB版本加價約在2000元-3500元不等，512GB版本首發日加價約在3000元-4500元不等。

　　另據中新經緯從得物了解到，預售一周後，iPhone Duo各容量版本的加價空間均明顯收窄。具體來看，定價15999元的256GB版本最新成交價為17998元，溢價1999元；定價17999元的512GB版本最新成交價為20500元，溢價2501元；定價21499元的星光白色1TB版本最新成交均價24838元，溢價3339元。


《經濟通通訊社23日專訊》

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