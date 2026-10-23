【聚焦數據】深圳前三季GDP同比增6%，工業增加值、消費增速加快，固投降幅收窄

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深圳市統計局今日發布2026年前三季度深圳經濟運行情況。根據廣東省地區生產總值統一核算結果，2026年前三季度深圳市地區生產總值30250.85億元(人民幣．下同)，按不變價格計算，同比增長6.0%。



其中，第一產業增加值20.09億元，增長1.6%；第二產業增加值11020.06億元，增長7.3%；第三產業增加值19210.70億元，增長5.4%。



*高技術製造業增加值增逾11%，3D打印設備產量增近八成*



前三季度，深圳市規模以上工業增加值同比增長9.5%，比上半年加快0.8個百分點。分門類看，採礦業增加值同比增長6.5%，製造業增長10.0%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長2.6%。高技術製造業增加值增長11.6%，先進製造業增加值增長11.9%。



主要行業大類中，專用設備製造業增長16.4%，通用設備製造業增長16.1%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長11.6%，電氣機械和器材製造業增長11.1%。高技術產品產量保持快速增長，其中，3D打印設備、工業機器人、鋰離子電池產品產量分別增長77.8%、44.1%、38.5%。



*服務業增加值同比增5.4%，信息傳輸業增8.2%*



前三季度，深圳市服務業增加值19210.70億元，同比增長5.4%。其中，租賃和商務服務業，金融業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業分別增長8.2%、7.6%、7.1%。



1-8月，規模以上服務業企業營業收入增長7.2%，其中，交通運輸、倉儲和郵政業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業營業收入分別增長11.0%、7.4%、7.4%。前三季度，機場旅客吞吐量增長3.8%，港口集裝箱吞吐量增長7.9%。



*9月社會消費品零售同比增7.6%，餐飲收入增4.9%*



前三季度，深圳市社會消費品零售總額7733.14億元，同比增長2.3%，比上半年加快1.1個百分點。9月份，社會消費品零售總額900.66億元，同比增長7.6%，比上月加快2.5個百分點。



分消費類型看，商品零售增長1.9%；餐飲收入增長4.9%。基本生活類和部分升級類商品銷售增勢較好，限額以上單位通訊器材類、文化辦公用品類、化妝品類、日用品類、飲料類、糧油食品類商品零售額分別增長56.8%、19.6%、11.8%、8.0%、7.8%、4.6%。網上零售較快增長，限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長13.2%。



*固定資產投資降幅收窄，房地產開發投資下降23.2%*



前三季度，深圳市固定資產投資同比下降5.2%，比上半年降幅收窄9.4個百分點；扣除房地產開發投資，深圳市固定資產投資增長3.1%。基礎設施投資增長16.9%，房地產開發投資下降23.2%，工業投資增長4.3%，其中，工業技術改造投資增長20.2%。高技術製造業投資同比增長18.0%。



分行業看，信息傳輸、軟件和信息技術服務業投資增長132.9%，租賃和商務服務業投資增長55.1%，科學研究和技術服務業投資增長40.3%。高技術產業投資同比增長46.6%，其中信息服務業，科技成果轉換服務業，計算機及辦公設備製造業投資同比分別增長143.9%、138.5%、77.7%。



*進出口總額同比增38.8%，高新技術產品出口增29.3%*



前三季度，深圳市進出口總額46528.17億元，同比增長38.8%。其中，出口24085.03億元，增長18.5%；進口22443.14億元，增長70.1%。高新技術產品出口增長29.3%。



9月份，進出口總額6634.79億元，同比增長65.2%。其中，出口3402.58億元，增長40.2%；進口3232.21億元，增長103.5%。



*9月末本外幣存款餘額同比增7.7%，前三季居民消費價格增0.9%*



9月末，深圳市金融機構(含外資)本外幣存款餘額154759.28億元，同比增長7.7%。金融機構(含外資)本外幣貸款餘額104208.94億元，同比增長4.8%。



前三季度，深圳市居民消費價格比上年同期上漲0.9%。其中，食品煙酒及在外餐飲價格下降1.0%，衣著價格上漲1.2%，居住價格下降0.2%，生活用品及服務價格上漲1.8%，交通通信價格上漲2.3%，教育文化娛樂價格上漲1.1%，醫療保健價格上漲4.3%，其他用品及服務價格上漲9.8%。



《經濟通通訊社23日專訊》