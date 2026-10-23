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23/10/2026 16:04

【聚焦數據】內地首三季財收同比增5.1%、支出增1%，證券交易印花稅收入增逾65%

　　財政部公布，前三季度，全國一般公共預算收入172292億元(人民幣．下同)，同比增長5.1%，增幅比1-8月回落0.6個百分點。其中，全國稅收收入140706億元，同比增長6.1%；非稅收入31586億元，同比增長1.2%。分中央和地方看，中央一般公共預算收入76699億元，同比增長8.3%；地方一般公共預算本級收入95593億元，同比增長2.7%。

　　主要稅收收入項目中，印花稅4121億元，同比增長31.1%。其中，證券交易印花稅2391億元，同比增長65.1%，增速較1-8月進一步回落16.9個百分點。

*車輛購置稅同比增12.2%，個人所得稅增14.1%*

　　國內增值稅55416億元，同比增長6%。國內增值稅55416億元，同比增長6%。國內消費稅12402億元，同比下降4.1%。企業所得稅34832億元，同比增長7.1%。個人所得稅13464億元，同比增長14.1%。進口貨物增值稅、消費稅15171億元，同比增長12.7%。車輛購置稅1702億元，同比增長12.2%。契稅2884億元，同比下降14.5%。房產稅3697億元，同比增長6.3%。

*科學技術支出同比增3%，社保和就業支出增5.2%*

　　支出方面，前三季度，全國一般公共預算支出210199億元，同比增長1%，增速比1-8月放緩0.2個百分點。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出32820億元，同比增長5.8%；地方一般公共預算支出177379億元，同比增長0.2%。

　　主要支出科目中，科學技術支出7317億元，同比增長3.0%。文化旅遊體育與傳媒支出2494億元，同比下降6.0%。社會保障和就業支出36732億元，同比增長5.2%。衛生健康支出16916億元，同比增長7.7%。節能環保支出3435億元，同比下降12.5%。農林水支出15257億元，同比下降5.1%。債務付息支出10279億元，同比增長4.7%。

*國有土地使用權出讓收入同比下降27.9%*

　　前三季度，全國政府性基金預算收入25010億元，同比下降18.6%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入3682億元，同比增長12.4%；地方政府性基金預算本級收入21328億元，同比下降22.3%，其中，國有土地使用權出讓收入16087億元，同比下降27.9%，降幅較1-8月收窄0.7個百分點。

　　前三季度，全國政府性基金預算支出62754億元，同比下降16.2%。分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出3692億元，同比下降54.4%；地方政府性基金預算支出59062億元，同比下降11.6%，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出25565億元，同比下降18.5%。


《經濟通通訊社23日專訊》

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