【人行操作】人行：下周一將開展7000億MLF操作，較本月到期量減少2000億

中國人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，10月26日(下周一)，人行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展7000億元(人民幣．下同)MLF操作，期限為1年期。



該操作量較本月到期量減少2000億元。據統計，10月僅有一筆MLF到期，在10月27日(下周二)，規模9000億元。



《經濟通通訊社23日專訊》