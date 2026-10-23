【人行操作】人行：下周一將開展7000億MLF操作，較本月到期量減少2000億

中國人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，10月26日(下周一)，人行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展7000億元(人民幣．下同)MLF操作，期限為1年期。
該操作量較本月到期量減少2000億元。據統計，10月僅有一筆MLF到期，在10月27日(下周二)，規模9000億元。
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇？】納斯達克23小時交易制度獲批，你認為會否對港股造成吸資效應？► 立即投票
23/10/2026 17:34
中國人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，10月26日(下周一)，人行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展7000億元(人民幣．下同)MLF操作，期限為1年期。
該操作量較本月到期量減少2000億元。據統計，10月僅有一筆MLF到期，在10月27日(下周二)，規模9000億元。
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇？】納斯達克23小時交易制度獲批，你認為會否對港股造成吸資效應？► 立即投票
上一篇新聞︰23/10/2026 17:39 《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首
下一篇新聞︰23/10/2026 17:15 《神州經脈》財收同比增速回落，傳加強審查分拆上市，股匯齊升
23/10/2026 17:55 《神州基金》中證監：對私募投資母基金豁免計入一層投資層級
23/10/2026 17:45 【ＡＩ】國務院：加快開發AI領域新職業，減緩AI應用就業替代影響
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N