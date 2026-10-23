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23/10/2026 17:34

【人行操作】人行：下周一將開展7000億MLF操作，較本月到期量減少2000億

　　中國人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，10月26日(下周一)，人行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展7000億元(人民幣．下同)MLF操作，期限為1年期。

　　該操作量較本月到期量減少2000億元。據統計，10月僅有一筆MLF到期，在10月27日(下周二)，規模9000億元。


《經濟通通訊社23日專訊》

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