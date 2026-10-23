《神州基金》中證監：對私募投資母基金豁免計入一層投資層級

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中國證監會就《私募投資母基金管理規定（徵求意見稿）》（以下簡稱《母基金規定》）公開徵求意見。《母基金規定》是中證監根據《證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理條例》（以下簡稱《私募條例》）等法律法規起草。



根據《私募條例》，母基金是指符合中國證監會規定條件，將主要基金財產按照一定比例投資於其他私募基金的私募基金。中證監表示，私募投資母基金作為一類私募投資基金，通過一定的資產組合開展投資，具有分散風險、平滑收益的獨特優勢，在中國實踐中取得較好發展。有效發揮私募投資母基金的策略優勢，可促進社會保障基金、保險資金等中長期資金投資配置私募投資基金行業，支持私募投資基金高質量發展。《私募條例》要求，私募投資基金投資層級應當遵守國務院金融管理部門的規定，同時對私募投資母基金豁免計入一層投資層級，並授權中國證監會對私募投資母基金具體條件等規定進行細化。



《母基金規定》共二十三條，主要內容包括：一是明確私募投資母基金概念和具體分類，細化認定標準，根據投資範圍差異對私募投資母基金分類。二是明確私募投資母基金分散投資要求，對長期資金投資私募投資母基金設置差異化投資比例要求。三是明確對私募投資母基金豁免計入一層投資層級。四是對管理不同類型私募投資母基金的管理人提出持續性要求。五是明確私募投資母基金運作管理要求，壓實管理人主動管理職責，建立健全投後跟蹤、穿透管理和風險監測機制，並對基金託管、利益沖突和關聯交易管理等提出相應要求。六是細化私募投資母基金投資負面清單，堅守合規底線。



《經濟通通訊社23日專訊》