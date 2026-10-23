  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

23/10/2026 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日跌1.2%，盤中曾失3600，PCB概念領跌

　　A股市延續震盪調整態勢，滬指半日跌1.2%，報3614.12點，盤中曾挫逾2%，失守3600關；深成指上午收跌1.6%，創業板指挫2.14%，科創50指數跌超3%。多隻滬深300ETF集中放量，滬深300ETF華泰柏瑞成交超85億(人民幣．下同)，滬深300ETF易方達成交超40億。兩市上午成交10680億元，較上個交易日同時段成交增加1487億元或16%。

　　盤面上，算力硬件股繼續領跌大市，PCB板塊指數跌5.4%，CPO概念股整體挫5%；南亞新材(滬:688519)、科翔股份(深:300903)均跌逾一成。折疊屏概念跌幅亦靠前，蘋果首款折疊屏iPhone Duo今日現貨發售，部分款式溢價1500-2500元，不過，微信等App尚未適配iPhone Duo的問題引發關注。

　　另外，生物製藥及腦機接口概念亦受美國限制投資消息影響，表現疲軟，泓博醫藥(深:301230)跌12%，世運電路(滬:603920)跌9.8%。消息面上，特朗普政府據報尋求限制美國資金對中國生物技術公司的投資。擬議的新規要求，美國投資者需就涉及開發敏感技術的部分交易向政府申報，某些交易則會被全面禁止。此外，擬議規例亦將限制對中國腦機接口企業的投資。


《經濟通通訊社23日專訊》

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

伊朗的強硬，造就了普京的勝利

23/10/2026 12:15

大國博弈

聚焦APEC | 財長會在港圓滿舉行，政策聲明指到2040年...

21/10/2026 19:34

聚焦APEC

定期存款 | 一周定存合集，多家銀行上調港元定存息，3個月6...

18/10/2026 13:29

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金