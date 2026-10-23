《Ａ股行情》滬綜指半日跌1.2%，盤中曾失3600，PCB概念領跌

A股市延續震盪調整態勢，滬指半日跌1.2%，報3614.12點，盤中曾挫逾2%，失守3600關；深成指上午收跌1.6%，創業板指挫2.14%，科創50指數跌超3%。多隻滬深300ETF集中放量，滬深300ETF華泰柏瑞成交超85億(人民幣．下同)，滬深300ETF易方達成交超40億。兩市上午成交10680億元，較上個交易日同時段成交增加1487億元或16%。



盤面上，算力硬件股繼續領跌大市，PCB板塊指數跌5.4%，CPO概念股整體挫5%；南亞新材(滬:688519)、科翔股份(深:300903)均跌逾一成。折疊屏概念跌幅亦靠前，蘋果首款折疊屏iPhone Duo今日現貨發售，部分款式溢價1500-2500元，不過，微信等App尚未適配iPhone Duo的問題引發關注。



另外，生物製藥及腦機接口概念亦受美國限制投資消息影響，表現疲軟，泓博醫藥(深:301230)跌12%，世運電路(滬:603920)跌9.8%。消息面上，特朗普政府據報尋求限制美國資金對中國生物技術公司的投資。擬議的新規要求，美國投資者需就涉及開發敏感技術的部分交易向政府申報，某些交易則會被全面禁止。此外，擬議規例亦將限制對中國腦機接口企業的投資。



《經濟通通訊社23日專訊》