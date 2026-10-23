《Ａ股行情》滬綜指收升0.89%，本周仍跌0.69%，盤中曾低見3574點

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A股今日坐過山車、經歷大跌大升，滬深主要股指最終全線收高。滬綜指盤中一度低見3574.27點，創逾14個月低，最後收漲0.89%報3690.48點，重返三千六上方，惟周線仍錄跌0.69%；深成指亦彈2.79%，創業板指飆4.16%。成交放量，滬深兩市全日成交額錄1.96萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日放量4276億元或28%。



A股上午慘遭恐慌性拋售，幾乎所有行業及概念板塊均錄得跌幅，市場抄底動能隨之增強，午後科技股率先反攻，人形機器人、AI應用、半導體芯片股止跌上漲。其中，軟件服務類領跑行業板塊，全日彈5%，海天瑞聲(滬:688787)升20%封板，同花順(深:300033)揚12.4%；光模塊三巨頭「易中天」午間安撫市場，集體發布生產經營情況，並展示對行業前景信心，新易盛(深:300502)收升1.2%，天孚通信(深:300394)升1.9%，中際旭創(深:300308)飆3.8%。



回顧本周，三季度經濟增速意外達到全年目標區間的下限4.5%，高於市場預期，不過消費仍在拖後腿，發改委稱經濟穩定回升勢頭偏弱，將根據需要及時出台新增量政策。路透引述分析人士認為，內外逆風打壓下，股市下跌趨勢已成，必須有強有力的托市政策。摩根士丹利的分析師表示，中國國內需求疲軟和流動性逆風持續存在，而股票估值尚未完全見底，對中國股票保持謹慎態度。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4105.33 +1.71 上證指數 3690.48 +0.89 8986.67 深證成指 11673.83 +2.79 10576.20 創業板指 2684.10 +4.16 科創50 1345.51 +3.04 B股指數 283.96 +1.80 2.57 深證B指 1148.08 +0.48 1.03



《經濟通通訊社23日專訊》