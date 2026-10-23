《香江策論－張憶東》深秋反彈：時機漸至，槓鈴策略、優化持倉

《香江策論》行情展望：維持10月下旬到12月初深秋反彈時間窗口的預判，屆時中美股市皆有望從risk off轉向risk on



一、港股深秋反彈的時機漸至，啟動條件漸趨成熟



維持港股10月下旬大概率啟動深秋反彈行情的預判。10月初我們指出港股風險偏好極低，賣空和估值等指標已到歷史極端值；美債長端利率能否結束急升、中國經濟能否企穩，是打開港股修復空間的兩個關鍵變量。



10月18日重陽節是深秋季節（10月下旬到12月初）的標誌，我們此前提出的「深秋反彈行情」，充分條件已兌現，必要條件也在逐步具備。



充分條件：美債長端利率10月份如期見頂回落。後續，歐美債市風波有望緩解，美國AI融資的信用風險擾動有望實現可控，美元強勢有望階段性緩和，港股等新興市場資產的估值修復就有了空間。



必要條件1：階段性出清－－關注賣空佔比近期達到歷史極端值、估值在歷史低位。



必要條件2：市場預期和信心改善－－中國逆周期調節是否加碼、AI應用能否超預期、股市有形之手能否更積極。



二、深秋反彈行情的延續性展望：美債收益率見頂回落，中期選舉後美股資金面迎來risk on



- 美債10年期收益率如期見頂回落，下行主要受期限溢價回落推動，市場對10月繼續加息擔憂緩解；收益率回落有局部避險色彩但非全面避險；能源供給端調整有望緩和通脹壓力，為長端美債企穩提供支撑。



- 11月3日中期選舉美國大概率形成「白宮國會分治」，不確定性消除後有利於股市risk on。若民主黨贏得中期選舉，美債收益率將進一步確認年內見頂，通過約束財政擴張、改善美聯儲獨立性預期推動期限溢價回落。



- 港股「三大優勢」有望延續深秋反彈：指數結構偏紅利價值、籌碼結構乾淨、內地低利率環境下內資積極承接港股。



投資策略：「防守反擊+槓鈴策略」，精選紅利價值和科技成長



建議參與2026年年內最後反彈做多窗口，趁反彈優化持倉結構，降低空頭敞口，防止被「short squeeze」。



主線一、價值資產：逢低「類國債型」紅利價值資產（銀行、運營商、電網、電力、煤炭、能源煉化、化工等），同時警惕紅利擁擠度帶來的階段性調整，耐心逢低買入；「類似可轉債性質」的成長價值型資產（新消費、有色、非銀、傳統互聯網龍頭等）在反彈下彈性更強。



主線二、科技成長：把握AI應用擴散機會，關注生物醫藥、國防軍工、能源科技（電力設備、儲能等）、高端裝備、具身智能、有色金屬等領域的落地與創新。科技反彈行情有望以AI應用為主導，並趁AI硬件反彈而調整倉位。



美股：10月底也有望從risk off轉向risk on。關鍵在於雲廠商三季報與AI商業化進展、月底美聯儲議息會議，以及VIX等情緒指標顯示對沖需求集中釋放而非恐慌性拋售。



《海通國際研究主管兼首席經濟學家 張憶東》



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