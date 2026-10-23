《Ａ股焦點》光通訊龍頭「易中天」齊發公告安撫市場，中際旭創跌轉升

光通訊板塊劇烈調整，行業龍頭「易中天」今日安撫市場，集體發布近期生產經營情況，稱在手訂單充足，並展示對行業前景信心。



新易盛(深:300502)午間發公告披露，公司生產經營穩中有進，800G和1.6T光模塊為今年交付主力，其中1.6T已進入持續放量階段，出貨節奏加快；在手訂單充足，產能擴充按需推進，今明兩年業務發展預期積極。此外，新易盛還正式發布回購方案，稱擬以8億-10億元（人民幣．下同）回購股份，並擇機用於後續的股權激勵或員工持股計劃。新易盛目前跌1.2%，報254.94元。



中際旭創(深:300308)表示，未來光互連佔全球AI資本開支的比重有望由約5%長期提升至約10%及以上。公司目前生產經營一切正常，供應鏈穩定，產能利用率充足，客戶訂單需求強勁。該股已經跌轉升1.9%，現價報601.29元。



至於天孚通信(深:300394)亦稱，公司生產經營秩序正常，主營業務開展情況正常，在手訂單充足，內外部經營環境未發生重大異常變化。天孚通信微跌0.7%，報195.52元。



《經濟通通訊社23日專訊》