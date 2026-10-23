【人行操作】人行進行2580億隔夜逆回購，全周放水620億

人民銀行公布，根據公開市場業務一級交易商的需求，今日7天期逆回購操作量為零。同時，開展了2580億元(人民幣．下同)隔夜逆回購操作。



公開市場今日有600億元7天期逆回購、1730億元隔夜逆回購到期，即今日淨投放250億元。



本周人行共進行800億元7天期逆回購、5110億元隔夜逆回購，對沖本周到期的5290億元逆回購，即人行本周共放水620億元。



《經濟通通訊社23日專訊》