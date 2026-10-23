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AH股新聞

23/10/2026 09:27

【人行操作】人行進行2580億隔夜逆回購，全周放水620億

　　人民銀行公布，根據公開市場業務一級交易商的需求，今日7天期逆回購操作量為零。同時，開展了2580億元(人民幣．下同)隔夜逆回購操作。

　　公開市場今日有600億元7天期逆回購、1730億元隔夜逆回購到期，即今日淨投放250億元。

　　本周人行共進行800億元7天期逆回購、5110億元隔夜逆回購，對沖本周到期的5290億元逆回購，即人行本周共放水620億元。


《經濟通通訊社23日專訊》

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