《網上熱搜》星巴克中國明示「消費入座」，有客嫌個半鐘被催落單5次「最後幫襯另一間分店」

內地所有星巴克門市10月22日開始實行「消費入座」，試圖緩解「齋坐無幫襯」等問題。社交平台上許多網民贊同這種做法，還希望一些熱門餐飲店跟隨，「早該如此，畢竟人家做的也不是慈善機構，希望其他品牌咖啡店和麥當勞肯德基等快餐店迅速跟進」、「有的人一坐就半天也不消費，影響消費的人」。也有網民陰陽怪氣稱，「現在的咖啡店越來越捲，連座位都要開始算計了」、「等吧，甚麼時候開始倒閉」。而在實行當日，有聲稱「常客」抱怨在店內「線上開會」一個半小時期間被店員提醒點單5次，非常困擾，結束會議後即轉去附近分店落單。



走進堂食餐飲店，「要消費才能享用座位」是常識、是公序良俗，但不少網民指出，「肯德基、麥當勞、星巴克等一到夏天全是佔座的老太太老太爺」、「我這邊好多店裏都是一群老登在裏面蹭空調，甚麼都不消費，說話還特別大聲，更過分的還有買了菜在裏面摘菜帶了飯在裏面吃的」。



對於星巴克中國實行「消費入座」，絕大多數網民都表示支持。「終於消費入座了。終於沒有在旁邊佔著位子不點單喝著瑞幸，打遊戲打電話大喊大叫的了。每次繞一圈沒地方坐」、「也是被逼無奈了，太多人點一杯咖啡然後拿個筆記本一坐坐一天了，還有啥也不點的，坐在那嘮嗑嘮倆小時，你問就是等人」。有網民同時指出，「人家開店做生意是要賺錢的，不是讓你去那裏免費休息的」、「商業空間本就有運營成本，平衡公共屬性和經營壓力是難題」。



有網民就慨嘆，「還得寫明消費入座，真是禮樂崩壞」、「2026年了，大家終於開始討論，免費坐人家做生意的地方，是否合理」。但也有個別網民批評，「有人有事臨時歇個腳，等個人啥的，也沒必要這麼死性吧，怎麼越來越倒退啊」。



一些網民則反諷，「免費空調，座位，充電。想不到比這裏更好的地方了」、「想商家免費，請業主免掉商家租金唄」、「這麼多年了，只有幾家跨國快餐企業允許不消費佔座位，哪家中餐館讓免費待著呢」。



*北美門店早已取消「不消費也可入座」，香港個別分店入座限時*



星巴克中國長期以「第三空間」作為品牌標籤，強調門店是家庭與辦公室之外的社交與休憩空間。一些民眾卻將「第三空間」當成「免費休息室」，真正消費的顧客越來越體驗不到「第三空間」的休閒舒適。



10月21日，星巴克中國正式發布《第三空間倡議》，倡導有序、友善、彼此尊重地共享門店空間，並稱「星巴克門店是顧客的共享空間，請合理使用座位與公共區域」。同日，星巴克中國向內媒確認，10月22日起正式全國實行「消費入座」，門店會擺放相關提示牌。



星巴克中國此次調整，除了維護正常經營秩序，提升付費顧客體驗之外，也是與星巴克北美地區的相關政策看齊--早在2025年1月，當地門店就結束了2018年開始的「不消費也可入座及使用設施」開放政策。香港的星巴克近期甚至在個別分店實行「入座限時90分鐘」+必須消費1杯飲品或1件食品，以新規打破「低消費坐半日/全日」的「顧客日常」。



有自稱律師的網民指出，「門店是經營場所，不是公共設施，經營者有權設定使用條件。但有三條邊界：規則必須提前明示，不能等人坐下再趕；不能按身份設限，只攔某一類人就構成歧視；已經下單的，服務合同已成立，中途清客就是違約」。



有內媒則發表評論稱，「那句最難說的話，終於不用店員開口了」。



*上海市消保委：「消費入座」屬基本商業規則，本不需過多爭論*



其實店員還是需要開口的，不過有了這塊「請消費入座」的牌，會更「有理有據」，避免產生更多爭拗。在10月22日「消費入座」實行當日，官媒央廣網記者實地觀察上海多間星巴克門店，發現店員每隔一段時間就會巡視全場，主動提醒未消費入座的「座上客」。其中一位女士受訪時抱怨，「因工作需要，我經常在外辦公，也是星巴克常客」，當日上午到店時，店內客流稀少、座位充裕，自己因為要緊急參加一場線上會議，本打算開會後下單，卻在約一個半小時內被店員提醒點單五次，讓她倍感困擾。這位女士還稱，「商家盈利、推行消費入座本身沒有問題，但頻繁催促容易讓顧客產生一種『攆你走』的感受，最後我到附近另一家星巴克點單」。



央廣網記者隨後向上海市消保委副秘書長唐健盛詢問意見。唐健盛直言，「消費入座」屬於基本商業規則，本不需要過多爭論。市民短暫休息的需求，屬於公共服務範疇，可以前往政府配套的公共座椅、休憩空間等公共設施，這項責任不應該落在商業門店上。



唐健盛認為，「消費者同樣需要遵守公認的行為準則」。正常選擇、斟酌飲品餐品不需要耗費一小時以上，超出合理範圍的佔座行為，並不符合商業場所使用的共識。但他也強調，規則不等於態度生硬，商家和消費者雙方都需要守住邊界、互相體諒，共同維護有序、友好的消費環境。



*胡錫進：百姓商家都不容易，保持消費入座秩序或許是最大公約數*



《人民日報》前總編輯胡錫進發微博稱，「百姓不容易，商家也不容易，保持消費入座的秩序，或許是最大公約數。其他消費場所也是，大多有消費入座的要求，我家旁邊的大商場裏有幾家快餐店、咖啡館等，擺在店外的桌椅上都有『消費入座』的小提示牌，我看多數人都是遵守的。這樣的小店多了，就是城市的煙火氣」。



《經濟通通訊社記者林小莉23日報道》