《中德關係》德國總統施泰因邁爾10月27-31日訪華，將與習近平會談

中國外交部發言人宣布，應國家主席習近平邀請，德國總統施泰因邁爾將於10月27日至31日對中國進行國事訪問。



外交部發言人毛寧在今日的例行記者會上表示，此訪是德國總統時隔近8年再次訪華，訪問期間，習近平主席將同施泰因邁爾總統會談，李強總理、趙樂際委員長將會見，就雙邊關係和共同關心的問題交換意見。除北京外，施泰因邁爾總統還將訪問安徽省。作為世界第二和第三大經濟體，中德全方位戰略夥伴關係健康穩定發展，符合雙方利益，也承載著歐洲和世界的期待。



與此同時，德國總統府公布史坦麥爾訪華行程，顯示其第一站為安徽合肥，期間將參觀清末大臣李鴻章故居，以及福斯汽車（中國）科技有限公司(VCTC)，並將造訪聯合國教科文組織世界遺產「宏村」；28日飛往北京，參訪中科院大氣物理研究所、圓明園，並於北京大學發表演講、打乒乓球；30日依次與趙樂際、李強、習近平會晤，31日返回柏林。



10月26日至29日為中共第二十屆五中全會會期。另外，李鴻章故居陳列館早前曾宣布，於10月8日至11月8日閉館一個月維修施工。據了解，李鴻章曾於1896年6月以欽差頭等出使大臣身份出訪德國，引起國際關注，今年恰逢是其訪德130周年。



《經濟通通訊社23日專訊》