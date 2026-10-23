【ＦＯＣＵＳ】談癌色變尋靈丹，AI真是「藥神」？

【FOCUS】人人談癌色變，但假如AI借天量算力找出「解方」，並聲稱通過三期臨床試驗，你敢用嗎？這正是菲爾茲獎得主陶哲軒警告的AI悖論「有求解(proof abundance)，無理解(lack of understanding)」。從此角度檢視周五（23日）揭幕的全球生物醫學界盛會--歐洲腫瘤內科學會(ESMO)年會，以及領銜展示的莫德納(Moderna)mRNA癌症疫苗intismeran細節數據，一個直擊靈魂的問題是，AI加持更快研發，藥企一定更值錢？



*42%未言驚艷，莫德納重挫*



皮膚癌、乳腺癌、胃癌、肺癌、膀胱癌、前列腺癌……治療方案一旦突破，市場潛力有多大？看看生科公司莫德納在納斯達克的股價，8月因一份mRNA癌症疫苗三期臨床試驗顯示「有效 」而單日狂飆177%，就可見一斑。憧憬其將於歐洲臨床腫瘤學會(ESMO)年會發布的進一步詳盡進展，公司股價周三（21日）續刷新高，令年初至今漲幅累計達760%。



或許是應了「Sell the news」，一份提前洩漏的試驗數據顯示，此款針對完全切除IIB-IV期黑色素瘤（一種皮膚癌）患者的疫苗，若與默克(Merck)旗下抗癌藥Keytruda合併使用，將令復發或死亡風險較後者單用低42%，未達市場最樂觀預期，拖累莫德納股價隔夜重挫17.5%。



*OpenAI揭阿茲海默新線索*



暫且不論「42%」能否有效「救人一命，勝造七級浮屠」，今次三期臨床數據仍是mRNA疫苗的里程碑式突破，背後幫助預測多達34種最有可能引發免疫反應新抗原（量身定制治療方案的關鍵）的AI演算法，無疑功不可沒。



無獨有偶，OpenAI周三發布，旗下生命科學前沿推理模型GPT-Rosalind，以數千個AI Agent於短短32分鐘，將數百萬個小鼠腦細胞的基因表達結果與科學文獻相互關聯，提出有助攻剋阿茲海默症、帕金森症的新線索。此前一天，其宣布收購藥物開發流程AI平台公司Orchestra Bio，誓言協助科學家加速新療法研發進程。



*「有求解，無理解」藏風險*



此是否意味將有更多驟然「芝麻開門」發現抗癌療法的生科倍升股湧現？從康希諾生物(06185)到雲頂新耀(01952)，會否是下一個莫德納？



不過，此種AI所向披靡攻剋數學界頂級難題，包括以長達165頁成功證明號稱「聖杯」的納維-斯托克斯方程，繼而試圖找到癌症治癒靈丹的野心，遭陶哲軒大潑冷水。他質疑，如同劇透一樣，數學問題一旦有了現成解答，將無法輕易恢復原先探索未知的狀態，也不等於人類真正理解其中的原理。而「強大AI+缺乏人類理解」的組合，恐利用臨床試驗流程或數學模型的弱點，產生巨大的不對齊風險(misalignment risk)。