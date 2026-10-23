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AH股新聞

23/10/2026 08:44

申萬宏源(06806)發行永續次級債券籌獲18億人幣票息1.78%，擬深交所上市

　　申萬宏源(06806)(深:000166)公布，向專業投資者公開發行永續次級債券（第三期）工作結束，債券發行規模為18億元人民幣，票面利率1.78%。

　　該集團指，債券採用浮動利率形式，單利按年計息，不計復利，在前5個計息年度內保持不變，自第6個計息年度起，每5年重置一次票面利率，在每個重定價周期末，發行人有權選擇將債券期限延長1個重定價周期，即延續5年，或全額兌付本期債券。債券登記完成後，擬於深圳證券交易所上市交易。


《經濟通通訊社23日專訊》

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