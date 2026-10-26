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AH股新聞

26/10/2026 09:48

《Ａ股異動》赤峰黃金A一度跌停，現報36.24元人民幣

　　赤峰黃金A股(滬:600988)曾一度跌停，跌停價36.08元(人民幣．下同)，現報36.24元，跌9.6%，最高價39.49元；成交2263萬股，成交金額8.34億元；量比7.4倍，換手率1.4%。

　　赤峰黃金H股(06693)跌11%，報27.82港元，最低價27.68港元，最高價30.88港元；成交301.44萬股，成交金額8670萬港元；主動買沽比率42:58，資金淨主動賣出1244萬港元。赤峰黃金A股較H股呈52%溢價。


《經濟通通訊社26日專訊》

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