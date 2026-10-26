東江環保(00895)首三季虧損降至4億人幣，收入跌8%

東江環保(00895)(深:002672)公布，截至9月30日止首三季虧損約4.1億元（人民幣．下同），比去年同期虧損5.6億元收窄，每股虧損37分，營業收入22.1億元，跌7.9%。
該集團指，第三季虧損1.4億元，比去年同期虧損2.8億元收窄，每股虧損13分，營業收入8.5億元，跌5%。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社26日專訊》
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26/10/2026 08:37
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該集團指，第三季虧損1.4億元，比去年同期虧損2.8億元收窄，每股虧損13分，營業收入8.5億元，跌5%。
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