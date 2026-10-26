君實生物(01877)產品JS203聯合化療淋巴瘤臨床研究，完成首例患者給藥

君實生物(01877)(滬:688180)公布，JS203聯合化療對比利妥昔單抗聯合化療在復發/難治性彌漫大B細胞淋巴瘤患者中的III期臨床研究，已完成首例患者給藥。



該集團指，有關研究為JS203首個註冊臨床研究，而JS203為其自主研發的重組人源化抗CD20和CD3雙特異性抗體，臨床前體內藥效試驗顯示，JS203具有顯著的抑瘤效果，對動物的耐受性良好。



《經濟通通訊社26日專訊》