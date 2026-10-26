  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

26/10/2026 08:37

君實生物(01877)產品JS203聯合化療淋巴瘤臨床研究，完成首例患者給藥

　　君實生物(01877)(滬:688180)公布，JS203聯合化療對比利妥昔單抗聯合化療在復發/難治性彌漫大B細胞淋巴瘤患者中的III期臨床研究，已完成首例患者給藥。

　　該集團指，有關研究為JS203首個註冊臨床研究，而JS203為其自主研發的重組人源化抗CD20和CD3雙特異性抗體，臨床前體內藥效試驗顯示，JS203具有顯著的抑瘤效果，對動物的耐受性良好。


《經濟通通訊社26日專訊》

【你點睇？】納斯達克23小時交易制度獲批，你認為會否對港股造成吸資效應？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗的強硬，造就了普京的勝利

23/10/2026 12:15

大國博弈

說說心理話

定期存款 | 一周定存合集，多家銀行上調港元定存息，3個月6...

18/10/2026 13:29

貨幣攻略

中東戰火｜沙特首都利雅得發布防空警報，據報沙特阿美總部大樓遭...

14/10/2026 10:00

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金