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26/10/2026 08:48

《中美關係》美發布新版對外投資限制擬議規則，華商務部：典型泛化國家安全做法

　　針對美國財政部日前發布新版對外投資限制擬議規則，商務部新聞發言人24日表示，該擬議規則歧視性擴大對華投資限制範圍，加大限制力度，是典型的泛化國家安全做法，違背兩國元首達成的重要共識，干擾中美兩國企業正常經貿合作，破壞國際經貿秩序。中方對此表示嚴重關切、堅決反對，將密切關注事態後續發展，保留採取相應措施的權利。

　　發言人說，中國擁有超大規模市場，蘊含巨大消費和投資潛力，投資中國就是投資未來。美方限制對華投資，既不利於中美經貿合作，也會損害美國企業自身利益。中方敦促美方尊重市場經濟規律，停止泛化國家安全概念，停止將經貿問題政治化、武器化，為中美經貿合作創造良好環境。

　　美國財政部近日發布新版對外投資限制擬議規則，落實《綜合對外投資國家安全法案》（COINSAct），在原有對外投資安全計劃基礎上擴大監管範圍，相關意見徵詢期至12月7日。是次草案將受管制戰略技術領域由三項擴至六項，新增高效能運算、高超音速系統及生物技術；中國連同港澳繼續列為受關注國家及地區。規則將交易劃分為禁止投資類別與強制申報類別，監管對象涵蓋美國公民、永久居民、美國註冊企業及其控制的境外實體，股權投資、可換股債券、合資、基金投資等安排均在規管範圍。


《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》

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