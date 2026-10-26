《駐京專電》國務院國資委：持續優化國有經濟布局，加強關鍵核心技術攻關

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國務院國資委23日召開理論學習中心組集體學習會，強調要推動國有企業和國有資本做強做優做大，不斷鞏固中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎。



會議強調，要持續優化國有經濟布局，加強關鍵核心技術攻關，切實增強核心功能、提升核心競爭力，更好發揮國有經濟戰略支撐作用；大力推進國資國企改革，扎實抓好進一步深化國資國企改革任務落地，真正破除影響企業高質量發展的體制機制障礙；大力提高監管效能，深入轉變監管方式，加快推進穿透式監管，健全國資監管法規制度體系，推動各類監督貫通協同，持續提升監管專業化、體系化、法治化、高效化水平；堅持黨的全面領導，推動黨建與業務深度融合，持之以恆縱深推進全面從嚴治黨，以高質量黨建引領保障高質量發展。



*加快產業結構、能源結構綠色轉型*



此外，國務院國資委黨委日前召開擴大會議，強調要按照黨中央的戰略決策和規劃部署，推動國資央企深化改革、強化創新、開放合作，緊跟時代潮流、搶抓發展機遇，加快實現高質量發展，更好服務黨和國家工作大局。



會議強調，要堅持生態優先，堅定不移推進綠色發展，統籌項目開發與生態保護，嚴守生態保護紅線，加快產業結構、能源結構綠色轉型，推動節能降碳改造、資源循環利用，以綠色轉型賦能企業高質量發展、助力美麗中國建設；搶抓戰略機遇，服務「東數西算」，充分發揮中央企業能源、場景、產業優勢，科學統籌算力基礎設施布局，抓好「算電協同」「算水協同」，把算力資源優勢轉化為產業發展優勢；貫徹新發展理念，強化系統謀劃，堅持因地制宜，發揮比較優勢，加強論證評估，聚焦主責主業和戰略使命優化產業布局，穩妥有序發展新質生產力，推動實現高質量發展。



會議強調，要對標世界一流，聚焦主業實業，推動產品、技術、服務迭代升級，持續優化外貿結構、合作模式，加快向技術、標準、品牌、服務輸出轉型，加快培育國際競爭新優勢。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》