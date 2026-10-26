  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

26/10/2026 09:05

【國務會議】內地研究統籌人口與經濟社會發展工作，要加快建設生育友好型社會

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 李強10月23日主持國務院會議研究人口發展
▷ 會議提出加快生育友好型社會建設，優化財稅支持
▷ 會議部署服務業融資用地等支持，釋放消費潛力

　　國務院總理李強10月23日主持召開國務院常務會議，研究統籌人口與經濟社會發展有關工作，聽取推進全國服務業大會部署落實情況匯報。

*持續完善婚嫁、生育等政策，優化家庭財稅支持*

　　會議指出，人口是經濟社會發展的基礎條件，要更好統籌人口與經濟社會、資源環境的關係，進一步完善相關政策，持續積累和釋放人口綜合紅利，以人口高質量發展更好支撐經濟社會高質量發展。要更加突出人的全面發展，提高人口科學文化、職業技能、身心健康等水平，加快完善全民終身學習機制，廣泛開展技能培訓，強化教育、培訓與產業發展協同聯動，促進高質量充分就業。

　　要加強區域人口發展分類指導，引導城鄉人口有序流動，穩步推進基本公共服務均等化，根據人口分布情況優化基礎設施布局，推動公共服務資源與常住人口變化動態適配。要加快建設生育友好型社會，持續完善婚嫁、生育、養育、教育等政策，優化面向家庭的財稅、社保、住房等支持舉措，努力穩定新出生人口規模。

*加強服務業融資、用地、人才、數據等支持*

　　會議指出，要進一步發揮服務業對經濟發展的支撐作用，加力推進服務業擴能提質，把服務業潛力空間轉化為發展動能。要加快破解服務業發展的難點堵點，聚焦生產生活重點領域因業施策，加強融資、用地、人才、數據等支持，穩步推進公共事業領域價格改革，加大力度盤活用好閒置資源。

　　要按照建設全國統一大市場的要求，持續破除市場准入障礙，清理民間投資隱性壁壘，加快構建與新業態發展相適應的監管方式。要充分調動各方面發展服務業的積極性，加強分類指導和督促協調，增強政策針對性有效性，支持有條件的地方先行先試，因地制宜探索服務業創新發展路徑。要鼓勵擴大服務業投資，釋放服務消費潛力，培育龍頭企業和特色品牌。要進一步健全適應服務業發展的統計監測體系，強化上下聯動、齊抓共管的工作格局。


《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗的強硬，造就了普京的勝利

23/10/2026 12:15

大國博弈

聚焦APEC | 財長會在港圓滿舉行，政策聲明指到2040年...

21/10/2026 19:34

聚焦APEC

說說心理話

中東戰火｜沙特首都利雅得發布防空警報，據報沙特阿美總部大樓遭...

14/10/2026 10:00

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金