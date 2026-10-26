【國務會議】內地研究統籌人口與經濟社會發展工作，要加快建設生育友好型社會

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國務院總理李強10月23日主持召開國務院常務會議，研究統籌人口與經濟社會發展有關工作，聽取推進全國服務業大會部署落實情況匯報。



*持續完善婚嫁、生育等政策，優化家庭財稅支持*



會議指出，人口是經濟社會發展的基礎條件，要更好統籌人口與經濟社會、資源環境的關係，進一步完善相關政策，持續積累和釋放人口綜合紅利，以人口高質量發展更好支撐經濟社會高質量發展。要更加突出人的全面發展，提高人口科學文化、職業技能、身心健康等水平，加快完善全民終身學習機制，廣泛開展技能培訓，強化教育、培訓與產業發展協同聯動，促進高質量充分就業。



要加強區域人口發展分類指導，引導城鄉人口有序流動，穩步推進基本公共服務均等化，根據人口分布情況優化基礎設施布局，推動公共服務資源與常住人口變化動態適配。要加快建設生育友好型社會，持續完善婚嫁、生育、養育、教育等政策，優化面向家庭的財稅、社保、住房等支持舉措，努力穩定新出生人口規模。



*加強服務業融資、用地、人才、數據等支持*



會議指出，要進一步發揮服務業對經濟發展的支撐作用，加力推進服務業擴能提質，把服務業潛力空間轉化為發展動能。要加快破解服務業發展的難點堵點，聚焦生產生活重點領域因業施策，加強融資、用地、人才、數據等支持，穩步推進公共事業領域價格改革，加大力度盤活用好閒置資源。



要按照建設全國統一大市場的要求，持續破除市場准入障礙，清理民間投資隱性壁壘，加快構建與新業態發展相適應的監管方式。要充分調動各方面發展服務業的積極性，加強分類指導和督促協調，增強政策針對性有效性，支持有條件的地方先行先試，因地制宜探索服務業創新發展路徑。要鼓勵擴大服務業投資，釋放服務消費潛力，培育龍頭企業和特色品牌。要進一步健全適應服務業發展的統計監測體系，強化上下聯動、齊抓共管的工作格局。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》