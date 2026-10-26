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AH股新聞

26/10/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)2565.25
藥明康德(603259)2432.35
寒武紀(688256)2308.99
貴州茅台(600519)2207.15
招商銀行(600036)1856.36
中微公司(688012)1712.00
瀾起科技(688008)1563.61
生益科技(600183)1403.70
兆易創新(603986)1275.24
工商銀行(601398)1231.18

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)4629.35
中際旭創(300308)2692.70
新易盛(300502)2364.10
北方華創(002371)1776.05
東山精密(002384)1611.56
三環集團(300408)1290.43
天孚通信(300394)1065.89
滬電股份(002463)1017.59
立訊精密(002475)942.70
深南電路(002916)801.13

（以上數字取小數點後兩個位）


《經濟通通訊社26日專訊》

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