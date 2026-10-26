《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|2565.25
|藥明康德
|(603259)
|2432.35
|寒武紀
|(688256)
|2308.99
|貴州茅台
|(600519)
|2207.15
|招商銀行
|(600036)
|1856.36
|中微公司
|(688012)
|1712.00
|瀾起科技
|(688008)
|1563.61
|生益科技
|(600183)
|1403.70
|兆易創新
|(603986)
|1275.24
|工商銀行
|(601398)
|1231.18
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4629.35
|中際旭創
|(300308)
|2692.70
|新易盛
|(300502)
|2364.10
|北方華創
|(002371)
|1776.05
|東山精密
|(002384)
|1611.56
|三環集團
|(300408)
|1290.43
|天孚通信
|(300394)
|1065.89
|滬電股份
|(002463)
|1017.59
|立訊精密
|(002475)
|942.70
|深南電路
|(002916)
|801.13
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社26日專訊》