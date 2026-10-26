《神州頭條》財經報章頭版摘要：66家科創板公司前三季度淨利翻倍增長

《經濟通通訊26日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



堅持黨的全面領導，不斷提高黨的長期執政能力

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「辦好中國的事情，關鍵在黨，關鍵在黨要管黨、從嚴治黨。」習近平黨建思想「十四個堅持」的內涵要義中，「堅持黨的領導是中國特色社會主義最本質的特征」、「堅持黨中央集中統一領導」、「堅持全面從嚴治黨」分列前三位，凸顯其之於黨的建設的極端重要性。



國資委：持續優化國有經濟布局，加強關鍵核心技術攻關

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記者10月25日從國務院國資委獲悉，國務院國資委黨委10月23日召開理論學習中心組集體學習會，強調要切實扛牢職責使命，推動國有企業和國有資本做強做優做大，不斷鞏固中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎。



國際展會好戲連台，企業緊抓經貿商機

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10月23日，第140屆中國進出口商品交易會（廣交會）第二期拉開帷幕，展館內人聲鼎沸、客商雲集，一派繁忙的外貿新氣象。在廣交會持續升溫的同時，將於11月5日至10日舉辦的第九屆中國國際進口博覽會（進博會）已蓄勢待發，目前各項籌備工作基本就緒。





《上海證券報》



堅持黨的全面領導，不斷提高黨的長期執政能力

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「辦好中國的事情，關鍵在黨，關鍵在黨要管黨、從嚴治黨。」習近平黨建思想「十四個堅持」的內涵要義中，「堅持黨的領導是中國特色社會主義最本質的特征」、「堅持黨中央集中統一領導」、「堅持全面從嚴治黨」分列前三位，凸顯其之於黨的建設的極端重要性。



引長錢更須穩長錢，持續壯大資本市場穩定力量

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中國證監會主席吳清近日在2026金融街論壇年會上表示，推動進一步健全適配長期投資的長周期考核機制，擴大中長期資金來源、渠道和入市方式，持續深化公募基金改革，壯大市場穩定力量。



各地重大項目刷新「進度條」，四季度穩增長加力

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時至四季度，沖刺全年經濟目標進入關鍵時期。近期，北京、陝西、雲南等地密集部署重大項目推進工作，成為四季度擴投資、穩增長的重要抓手。





《證券時報》



APEC框架下的深圳範本、中國方案與亞太答卷

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今年11月18日至19日，亞太經合組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議將在深圳舉行。會議以「建設亞太共同體，促進共同繁榮」為主題，「創新」位列APEC「中國年」三大優先領域之一。當全球創新版圖上最亮的「燈帶」已連接太平洋兩岸，APEC要回答的問題是：如何讓創新從一城一國的突圍，變成一個區域的共同引擎。



AI導購，要讓消費者看得明明白白

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今年「雙11」，人工智能應用快速走向前台。淘寶「AI助手」、豆包「『雙11』問豆包」等工具悉數登場，消費者提出需求，便能拿到量身定制的商品清單。效率提升之下，一個更隱蔽的問題正在浮出水面。過去的電商流量規則是顯性的，平台以算法干預排序、附加購物鏈接並構成廣告的，均應認定為廣告發布者。換言之，一切通過算法干預排序、引導交易的行為都受到約束。



66家科創板公司前三季度合計淨利實現翻倍增長

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截至10月25日晚，已有66家科創板公司披露2026年三季報。Wind數據顯示，這66家科創板公司今年前三季度合計實現營業收入1620.46億元人民幣，同比增長36.27%；合計實現歸母淨利潤153.85億元人民幣，同比增長101.38%。