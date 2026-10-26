《鍾之日記》美團績前漲，模型股受傷

《鍾之日記》10月26日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股上周五（23日）受壓，港股今日輕微高開後一度轉跌，隨著油股造好、A股企穩，大市跌勢收歛並回升。美團(03690)獲花旗看好、績前上漲。恒指全日收報23211，升118點或0.5%，主板成交縮至近1758億元。



*國家隊撐市，滬綜指收升0.19%兩連升*



A股連續調整後於上周五反彈，今日卻震盪下行，午後多隻寬基ETF顯著放量，為市場提供支撐，滬綜指全日收升0.19%，報3697.52點，兩連升；深成指仍跌1.19%，創業板指跌1.71%。滬深兩市全日成交1.6萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量3475億元或18%。



彭博指，一些跡象顯示，中國國家隊資金已在加大力度遏制股市跌勢，買盤力度或為2025年4月A股大跌以來最強。據彭博匯編的數據顯示，國家隊交投活躍的九隻ETF上周流入資金達1287億元。今日午後多隻寬基ETF亦顯著放量，A500ETF華泰柏瑞、滬深300ETF易方達午後成交超60億，滬深300ETF華夏午後成交近30億。



今日油股領漲，板塊指數升4.3%，中國石油(滬:601857)升4.9%，創2008年5月以來新高。消費板塊亦上行，零售連鎖漲超2%，白酒、餐飲方向升幅靠前。下跌方面，現貨黃金一度跌破4000美元大關，黃金股集體下挫，赤峰黃金(滬:600988)跌8.9%。



*美團漲超3%，花旗料第三季業績符合預期*



花旗發表研究報告，預期美團(03690)於11月下旬公布第三季業績，主要數字大致符合該行及市場預期。該行維持對公司的盈利預測以及「買入」評級，目標價120元不變。美團今日收漲3.35%，報74.05元，連升兩日。



花旗預計，美團第三季總收入為1142億元人民幣，同比升20%；經調整淨利潤為25.57億元人民幣，高於市場平均預測的22億元人民幣。核心本地商業收入料同比升約15%至773億元人民幣，經營利潤為41.5億元人民幣。外賣經營溢利率料為1.1%，每單盈利為0.08元人民幣，較第二季的0.2元有所下降。



展望第四季，花旗認為，季節性因素及天氣轉冷或推高騎手成本，但美團持續的成本控制及營運效率，應有助其每單經濟效益按季改善。預計到店業務經營利潤率大致穩定，新業務則可能因拓展巴西市場而擴大經營虧損。



另彭博引述知情人士報道，美團計劃發行離岸人民幣債券，籌集等值約10億美元資金，為集團時隔一年後再次發行點心債。該批債券預計周二（27日）定價，所得資金將主要用於為境外人民幣貸款進行再融資。



知情人士稱，美團代表周一（26日）在投資者電話會議上表示，公司已獲得中國監管機構批准，可在境外籌集更多資金。集團希望在市場條件有利情況下進行美元債券再融資，因此決定保留部分額度。據了解，有關額度將於明年9月到期。



*MiniMax挫逾7%，月之暗面發布K3模型首個重大升級*



AI大模型股受壓，稀宇科技(MiniMax)(00100)盤中最多挫14%，低見160.6元，全天收跌7.2%報174.1元；智譜(02513)曾跌逾6%，最後止跌回升1.3%。此前其競爭對手月之暗面(Kimi)發布了K3模型的首個重大升級，強化了金融研究和編程能力。



10月24日凌晨，月之暗面正式推出Kimi K3.1 Pro模型，該模型是K3.1系列的第一個模型，也是Kimi迄今能力最強的3萬億級參數模型，支持100萬上下文。據介紹，Kimi K3.1 Pro是Kimi K3的後訓練版本，後訓練算力大幅增加，在代碼、3D創作、金融研究和其他長程Agent能力上的提升尤為顯著。Kimi同步推出高速版模型Kimi K3.1 Pro Highspeed，同等智能，輸出速度約2至3倍。



根據官方公布的評測結果，K3.1 Pro在代碼、Agent及知識類基準上達到或接近最強閉源模型的水平。在Terminal-Bench 4.0評測中，K3.1 Pro得分65.7%，超過GPT-6 Astra的58.2%，與Claude Opus5.5的66.4%僅有微弱差距。在內部基準Kimi Code Bench 3.0 Long-horizon中，K3.1 Pro的得分為61.2%，高於K3的55.95%。



月之暗面稱，完整模型權重計劃於11月4日前開放。價格方面，K3.1 Pro標準版每百萬Token輸入價格為13元人民幣，輸出價格為68元人民幣，較上一代分別下降35%和32%。



值得一提，商務部、科技部10月16日就修訂《中國禁止出口限制出口技術目錄》公開徵求意見，涉及大模型、智能體、算力集群、信息處理等23項人工智能領域技術，引發對AI技術出口限制的關注。MiniMax最新公布，公司已順利完成若干近期已發布及預期將發布的模型開源及海外授權使用所需的商務部技術出口登記手續。



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