【ＡＩ】月之暗面發布Kimi K3.1 Pro模型，標準版輸入價格下降35%

10月24日凌晨，月之暗面(Kimi)正式推出Kimi K3.1 Pro模型，該模型是K3.1系列的第一個模型，也是Kimi迄今能力最強的3萬億級參數模型，支持100萬上下文。據介紹，Kimi K3.1 Pro是Kimi K3的後訓練版本，後訓練算力大幅增加，在代碼、3D創作、金融研究和其他長程Agent能力上的提升尤為顯著。



Kimi同步推出高速版模型Kimi K3.1 Pro Highspeed，同等智能，輸出速度約2至3倍。



根據官方公布的評測結果，K3.1 Pro在代碼、Agent及知識類基準上達到或接近最強閉源模型的水平。在Terminal-Bench 4.0評測中，K3.1 Pro得分65.7%，超過GPT-6 Astra的58.2%，與Claude Opus5.5的66.4%僅有微弱差距。在內部基準Kimi Code Bench 3.0 Long-horizon中，K3.1 Pro的得分為61.2%，高於K3的55.95%。



月之暗面稱，完整模型權重計劃於11月4日前開放。價格方面，K3.1 Pro標準版每百萬Token輸入價格為13元人民幣，輸出價格為68元人民幣，較上一代分別下降35%和32%。



《經濟通通訊社26日專訊》