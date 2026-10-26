《打擊貪腐》銅業大亨何金碧據報被判無期徒刑，因邁科集團涉詐騙行賄等罪行

據彭博引述知情人士報道，內地知名銅業大亨何金碧因其創立的邁科金屬國際集團涉及詐騙及其他罪行，被判處無期徒刑。



知情人士透露，西安市一家法院上月裁定邁科犯有合同詐騙、行賄及其他罪行，並判處其61歲的負責人何金碧無期徒刑。判決認定，邁科的行為導致數家中資銀行面臨超過10億美元的潛在損失。何金碧已就判決提出上訴。



何金碧的辯護團隊在庭審中主張，邁科及何金碧本人均無實施詐騙的主觀故意。邁科與銀行合作逾十年，一直按期償還貸款；即使疫情帶來的衝擊令現金流減少，公司仍竭力履行還款義務。辯方稱，相關銀行至少部分損失源於其內部風險控制及程序不足。



*邁科陷流動性危機後申請破產*



邁科曾是中國主要銅進口商，業務高峰期經手的銅進口量佔全國約四分之一。何金碧亦曾帶領邁科進軍房地產市場，投資酒店及商業中心。2022年新冠疫情期間，防疫限制打亂業務運作，中國房地產市場下行亦拖累投資，令邁科財務承壓。銅價急跌進一步加劇困境。何金碧當年承認，邁科曾尋求協助，以應對流動性危機。



2023年10月，彭博報道指何金碧疑遭陝西省警方帶走問話，邁科高層已與其失去聯絡。邁科並於翌月申請破產。



《經濟通通訊社26日專訊》