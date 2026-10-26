《中朝關係》金正恩時隔一年多再訪華，王滬寧陪同訪問丹東

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朝鮮最高領導人金正恩過去周六（24日）經中朝新鴨綠江大橋抵達遼寧省丹東市，他時隔13個月再次訪華，也是歷來第6次訪華。10月25日是中國人民志願軍抗美援朝紀念日，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧24日陪同金正恩參觀抗美援朝紀念館及丹東的汽車工廠。



新華社報道，當天上午，王滬寧在抗美援朝紀念館廣場迎接並陪同金正恩向抗美援朝紀念塔敬獻花籃。現場奏響中朝兩國國歌。花籃緞帶上用朝文書寫「永遠銘記中國人民志願軍烈士」。全體人員向中國人民志願軍烈士默哀。金正恩步入抗美援朝紀念館，參觀珍貴文物史料，並向紀念館贈送了附有親筆題詞的歷史照片。



在雙方會見中，王滬寧表示，金正恩總書記同志在人民志願軍抗美援朝出國作戰76周年之際專程到訪丹東，體現了對朝鮮黨和政府中朝鮮血凝成友誼的珍視，既是賡續中朝傳統友誼、鞏固友好民意，也是深化政治互信、共謀合作發展，具有重要意義。中方願同朝方一道，堅定不移貫徹落實兩黨兩國最高領導人重要共識，以共同的社會主義事業為紐帶，推動中朝關係進一步升華發展。以中朝新鴨綠江大橋開通為契機，拓展人員往來和經貿合作，更好造福兩國人民。加強戰略溝通協作，為捍衛各自主權、安全和發展利益營造和平穩定的外部環境。



金正恩請王滬寧轉達對中國國家主席習近平的親切問候和良好祝願，預祝中共第二十屆中央委員會第五次全體會議成功召開。金正恩表示，此次專程來丹東表達朝方對抗美援朝英雄們的由衷感謝和敬意。朝方願同中方一道，傳承歷史友誼，拓展務實合作，為兩國人民帶來實實在在福祉。



*中朝新鴨綠江大橋本月15日正式開通*



當天下午，王滬寧陪同金正恩參觀丹東的汽車工廠，考察生產車間，聽取情況介紹。金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。



新鴨綠江大橋連接中國丹東與朝鮮新義州，本月15日正式開通。中朝雙方在大橋開通時均強調「經濟聯繫」和「共同利益」，外界預期兩國經貿交流將進一步活躍。該橋也被視為兩國關係進一步回暖的象徵。



《經濟通通訊社26日專訊》